Zeytinyağı Yerine Zehir Satmışlar! 7 Firmanın Mide Bulandıran Oyunu Ortaya Çıktı

Gıdada taklit ve tağşişin önüne geçmek için yürütülen çalışmalar kapsamında, Bakanlık laboratuvarlarında yapılan analizlerle hileli ürünler tespit ediliyor. Son denetimlerde birçok firmanın zeytinyağı ürünlerinde standartlara uygun olmayan içerikler bulundu. Bakanlık, vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için ifşa listesini düzenli olarak güncelliyor.