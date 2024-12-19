Zeytinyağı Yerine Zehir Satmışlar! 7 Firmanın Mide Bulandıran Oyunu Ortaya Çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehlikeye atan taklit ve tağşiş ürünlerin listesini güncellemeye devam ediyor. Paylaşılan son listede 7 zeytinyağı firmasının taklit ve tağşiş yaptığı ortaya çıktı.
Yapılan denetimlerde özellikle zeytinyağı ürünlerinde uygunsuzluklar tespit edildi. Kullanılmaması gereken boyalar ve tohum yağlarının karıştırıldığı ürünler kamuoyuna duyuruldu.
Gıdada taklit ve tağşişin önüne geçmek için yürütülen çalışmalar kapsamında, Bakanlık laboratuvarlarında yapılan analizlerle hileli ürünler tespit ediliyor. Son denetimlerde birçok firmanın zeytinyağı ürünlerinde standartlara uygun olmayan içerikler bulundu. Bakanlık, vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için ifşa listesini düzenli olarak güncelliyor.
7 FİRMANIN ÜRÜNLERİNDE TESPİT EDİLDİ
Denetimler sırasında alınan ürün örnekleri laboratuvarlarda detaylı analizlere tabi tutuluyor. Bu analizler sonucunda, hileli ürünlerin içeriğindeki uygunsuz maddeler belirleniyor ve listeye ekleniyor. Son güncellemeyle birlikte 7 firma ve ürünleri daha taklit-tağşiş listesine dahil edildi.
TAKLİT VE TAĞŞİŞ YAPILDIĞI KESİNLEŞEN FİRMALAR
Abdullah Süzen – Natürel Birinci Zeytinyağı (1 L): Tohum yağları karıştırıldığı tespit edildi.
Güngör Zeytin Gıda ve Ambalaj Sanayi Ticaret A.Ş. – ESGÖR Elit Natürel Sızma Zeytinyağı (5 L): Düşük kaliteli zeytinyağı karıştırıldığı belirlendi.
CD Organik Gıda Ürünleri İthalat ve İhracat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. – Bacım Natürel Sızma Zeytinyağı: Tohum yağları karıştırıldığı tespit edildi.
GASEM Gıda Ltd. Şti. – Mudanya Köy-Koop Natürel Sızma Zeytinyağı (Soğuk Sıkım).
SSC Grup Tarım Gıda Zeytinyağı Tic. Ltd. Şti. – Gemlik Soğuk Sıkım Natürel Sızma Zeytinyağı (5 L).
Öz Dedemoğlu Grup Gıda Sanayi Ticaret Ltd. Şti. – Nermin Ana Zeytinyağı (5 L).
Akdeniz Zeytinyağı Gıda İnşaat Nakliye Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. – Köytat Natürel Sızma Zeytinyağı (5 L): Tohum yağları karıştırıldığı belirlendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, hileli ürünlere karşı denetimlerini sıkılaştırarak vatandaşları bilinçlendirmeye devam ediyor. Listeye eklenen firmaların ürünlerine yönelik uyarılar yapılarak, tüketicilerin dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.