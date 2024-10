Zehir Saçan Zeytinyağları Listesi Ortaya Çıktı: Hemen Hemen Her Markette Bulunuyordu

ET ÜRÜNLERİNDE MİDE BULANDIRAN BULGULAR

Baharat sektöründe, bazı markaların ürünlerine izin verilmeyen kimyasal maddeler eklediği belirlendi. Sumak üreticisi Yalçınkaya Biber Sanayi İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi ve Naneci Davut'un ürünlerinde izinsiz boya tespit edildi. Peynir ve et ürünlerinde de sahtecilik yapıldığı, Halilağa Süt Ürünleri'nin çeşnili eritme peynirinde natamisin adlı zararlı bir maddeye rastlandığı bildirildi. Ayrıca, Adana’daki 01 Et & Tavuk ve Adaklık Dünyası ile Adana Sofrası Kebap Şırdan gibi restoranlarda dana kuzu et karışımına tek tırnaklı hayvan eti karıştırıldığı ortaya çıktı.