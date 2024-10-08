Zehir Saçan Zeytinyağları Listesi Ortaya Çıktı: Hemen Hemen Her Markette Bulunuyordu
Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehdit eden sahte ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Güncellenen listede zeytinyağı, tereyağı, et ve baharat gibi birçok üründe hile yapıldığı tespit edildi. İşte her markette bulunan zeytinyağları listesi...
Kaynak: Haber Merkezi
Bakanlık, taklit ve tağşiş ürünlerle ilgili yeni güncellemeler yaparak vatandaşları uyarmayı sürdürüyor. Güvenilirgida.com’da yer alan güncel listede, birçok marka ve restoranın insan sağlığını riske atan ürünler sattığı belirtiliyor. Özellikle restoranlarda kullanılan etlerde ve marketlerde satılan yağ, peynir, baharat gibi ürünlerde ciddi sahtekarlıklar tespit edildi.
İZİN VERİLEMYEN KİMYASALLAR EKLENMİŞ
Bakanlığın bu ifşaları, vatandaşların tükettikleri gıdaların güvenilirliği konusunda daha dikkatli olmasına yol açtı. Restoranlarda “tek tırnaklı hayvan” etlerinin kullanıldığı, zeytinyağı ve tereyağında sahtecilik yapıldığı bildirildi. Ayrıca, baharat üreticilerinin de izin verilmeyen kimyasalları ürünlerine karıştırdığı kaydedildi. Yağ üreticilerinin, ürünlerine tohum yağı karıştırarak tüketicileri yanıltmaya çalıştığı tespit edildi.
SAHTE ZEYTİNYAĞI VE TEREYAĞI
Bakanlık, özellikle zeytinyağı ve tereyağı konusundaki hilelere dikkat çekti. Doğal sızma zeytinyağı adı altında piyasaya sunulan birçok ürünün içinde tohum yağı bulunduğu ifade edildi. İşte hileli zeytinyağı markalarından bazıları:
Ayvalık Safir – Naturel sızma zeytinyağına tohum yağları karıştırıldı.
Edremit Hasat – Naturel sızma zeytinyağına tohum yağları karıştırıldı.
Körfez Altınova – Naturel sızma zeytinyağına tohum yağları karıştırıldı.
Tereyağlarında ise Has Gıda ve Emirbey gibi firmalarda süt yağı dışındaki bitkisel yağların tespit edildiği bildirildi.
ET ÜRÜNLERİNDE MİDE BULANDIRAN BULGULAR
Baharat sektöründe, bazı markaların ürünlerine izin verilmeyen kimyasal maddeler eklediği belirlendi. Sumak üreticisi Yalçınkaya Biber Sanayi İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi ve Naneci Davut'un ürünlerinde izinsiz boya tespit edildi. Peynir ve et ürünlerinde de sahtecilik yapıldığı, Halilağa Süt Ürünleri'nin çeşnili eritme peynirinde natamisin adlı zararlı bir maddeye rastlandığı bildirildi. Ayrıca, Adana’daki 01 Et & Tavuk ve Adaklık Dünyası ile Adana Sofrası Kebap Şırdan gibi restoranlarda dana kuzu et karışımına tek tırnaklı hayvan eti karıştırıldığı ortaya çıktı.