Yüz Binlerce Kişi Tek Yürek Oldu: İstanbul'dan Dünyaya Gazze Mesajı

"ONLAR BİZİM KARDEŞLERİMİZ"

Gazze için umutlu olduğunu dile getiren Mustafa Sönmez, yüreklerinin kan ağladığını belirterek, "Onlar bizim kardeşlerimiz, bizim ecdadımız ne zaman oradan çıktı orası, perişan oldu inşallah tekrar oraya gideceğiz, tekrar orası fethedilecek. Biz buna canı gönülden inanıyoruz, zulme dur demek için bütün Müslümanları gördünüz işte, 450-500 bine yakın insan geldi, burada gönlü olup da gelemeyen milyonlarca da insan var." dedi.