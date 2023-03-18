Yurttaşlar siyasi partilerin deprem dayanışmasını nasıl buldu?
Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından siyasi partilerin bölgeye yönelik ilgi ve dayanışmasına ilişkin yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.
Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı anketin sonuçlarını yayınladı.
Ankette yurttaşlara "Siyasi Partilerin Deprem Sonrası Dayanışma ve İlgisini Nasıl Buluyorsunuz?" sorusu yöneltildi.
AKP’nin depreme yönelik dayanışma ve ilgisini; yurttaşların yüzde 6,2’si iyi, yüzde 92,6’sı kötü buldu.
Yurttaşların yüzde 72,8’i CHP’nin dayanışmasını iyi bulurken; yüzde 25,3’ü kötü buldu.