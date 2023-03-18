Yurttaşlar siyasi partilerin deprem dayanışmasını nasıl buldu?

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından siyasi partilerin bölgeye yönelik ilgi ve dayanışmasına ilişkin yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.

Deprem
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Yurttaşlar siyasi partilerin deprem dayanışmasını nasıl buldu? - Resim: 1

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı anketin sonuçlarını yayınladı. 

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Yurttaşlar siyasi partilerin deprem dayanışmasını nasıl buldu? - Resim: 2

Ankette yurttaşlara "Siyasi Partilerin Deprem Sonrası Dayanışma ve İlgisini Nasıl Buluyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

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Yurttaşlar siyasi partilerin deprem dayanışmasını nasıl buldu? - Resim: 3

AKP’nin depreme yönelik dayanışma ve ilgisini; yurttaşların yüzde 6,2’si iyi, yüzde 92,6’sı kötü buldu.

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Yurttaşlar siyasi partilerin deprem dayanışmasını nasıl buldu? - Resim: 4

Yurttaşların yüzde 72,8’i CHP’nin dayanışmasını iyi bulurken; yüzde 25,3’ü kötü buldu. 

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