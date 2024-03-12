Yunanistan ‘kapıda vize’ için o tarihi işaret etti: İlk etapta 5 adada başlayacak

Türkiye ve Yunanistan arasında anlaşılan vize kolaylığı hakkında açıklama yapan Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Gerapetritis, tarih olarak 30 Mart'ı gösterdi.

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Yunanistan ‘kapıda vize’ için o tarihi işaret etti: İlk etapta 5 adada başlayacak - Resim: 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Aralık 2023’te Yunanistan’a bir ziyarette bulunmuş, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ortak bir basın toplantısı düzenlemişti.

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Yunanistan ‘kapıda vize’ için o tarihi işaret etti: İlk etapta 5 adada başlayacak - Resim: 2

Erdoğan ve Miçotakis görüşmesinden Yunan adaları için vize kolaylığı anlaşması çıkmıştı.

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Yunanistan ‘kapıda vize’ için o tarihi işaret etti: İlk etapta 5 adada başlayacak - Resim: 3

PASOK Milletvekili Giorgos Nikitiadis'in parlamentoya sunduğu soru önergesini yanıtlayan Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Gerapetritis, uygulama için tarih verdi.

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Yunanistan ‘kapıda vize’ için o tarihi işaret etti: İlk etapta 5 adada başlayacak - Resim: 4

Merakla beklenen kapıda vize uygulaması hakkında konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Gerapetritis, 30 Mart’ı işaret etti.

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Yunanistan ‘kapıda vize’ için o tarihi işaret etti: İlk etapta 5 adada başlayacak - Resim: 5

Gerapetritis şunları söyledi:

“Türkiye’de bayram 10 Nisan’da. Altyapıları elverişli olan beş adada vize kolaylığını 30 Mart’ta başlatacağız. Uygulama, diğer beş adadaysa gerekli altyapı çalışmaları tamamlandığında başlayacak.”

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Yunanistan ‘kapıda vize’ için o tarihi işaret etti: İlk etapta 5 adada başlayacak - Resim: 6

Yunan bakan, vize kolaylığının uygulanacağı beş ada arasında Rodos ve İstanköy gibi büyük adaların yer aldığını, Sömbeki ve Meis gibi küçük adaların ikinci aşamaya kalacağını söyledi.

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Yunanistan ‘kapıda vize’ için o tarihi işaret etti: İlk etapta 5 adada başlayacak - Resim: 7

Bakan ayrıca, “Bu uygulama hem halkları hem de ülkelerimizi yakınlaştıracak” dedi.

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Yunanistan ‘kapıda vize’ için o tarihi işaret etti: İlk etapta 5 adada başlayacak - Resim: 8

1 Şubat'ta başlaması beklenen uygulamanın gecikmesi hakkında konuşan Gerapetritis, söz konusu gecikmenin 'projenin karmaşık yapısından kaynaklandığını' belirtti.

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Yunanistan ‘kapıda vize’ için o tarihi işaret etti: İlk etapta 5 adada başlayacak - Resim: 9

Yunanistan Turizm Bakanı Olga Kefalogianni, tek seferlik girişi kapsayan vizenin 7 günlük bir geçerlilik süresi olduğunu vurgulamış ve Türkiye’ye vize alan yolcuların diğer Avrupa ülkelerine seyahat edemeyeceğini söylemişti.

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Yunanistan ‘kapıda vize’ için o tarihi işaret etti: İlk etapta 5 adada başlayacak - Resim: 10

Proje en az 10 Yunan adasını kapsıyor ancak ilk aşamada uygulamanın Ege'deki 5 adada pilot uygulama olarak denenmesi planlanıyor.

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