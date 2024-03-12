Yunanistan ‘kapıda vize’ için o tarihi işaret etti: İlk etapta 5 adada başlayacak
Türkiye ve Yunanistan arasında anlaşılan vize kolaylığı hakkında açıklama yapan Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Gerapetritis, tarih olarak 30 Mart'ı gösterdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Aralık 2023’te Yunanistan’a bir ziyarette bulunmuş, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ortak bir basın toplantısı düzenlemişti.
Erdoğan ve Miçotakis görüşmesinden Yunan adaları için vize kolaylığı anlaşması çıkmıştı.
PASOK Milletvekili Giorgos Nikitiadis'in parlamentoya sunduğu soru önergesini yanıtlayan Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Gerapetritis, uygulama için tarih verdi.
Merakla beklenen kapıda vize uygulaması hakkında konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Gerapetritis, 30 Mart’ı işaret etti.
Gerapetritis şunları söyledi:
“Türkiye’de bayram 10 Nisan’da. Altyapıları elverişli olan beş adada vize kolaylığını 30 Mart’ta başlatacağız. Uygulama, diğer beş adadaysa gerekli altyapı çalışmaları tamamlandığında başlayacak.”
Yunan bakan, vize kolaylığının uygulanacağı beş ada arasında Rodos ve İstanköy gibi büyük adaların yer aldığını, Sömbeki ve Meis gibi küçük adaların ikinci aşamaya kalacağını söyledi.
Bakan ayrıca, “Bu uygulama hem halkları hem de ülkelerimizi yakınlaştıracak” dedi.
1 Şubat'ta başlaması beklenen uygulamanın gecikmesi hakkında konuşan Gerapetritis, söz konusu gecikmenin 'projenin karmaşık yapısından kaynaklandığını' belirtti.
Yunanistan Turizm Bakanı Olga Kefalogianni, tek seferlik girişi kapsayan vizenin 7 günlük bir geçerlilik süresi olduğunu vurgulamış ve Türkiye’ye vize alan yolcuların diğer Avrupa ülkelerine seyahat edemeyeceğini söylemişti.
Proje en az 10 Yunan adasını kapsıyor ancak ilk aşamada uygulamanın Ege'deki 5 adada pilot uygulama olarak denenmesi planlanıyor.