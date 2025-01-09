YSK Duyurdu: Seçime Katılabilecek Partiler Belli Oldu
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçimlerine katılma yeterliliğine sahip olan 38 siyasi partiyi belirledi.
Kaynak: AA
Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, seçim hazırlıklarına ilişkin kritik detaylara yer verildi.YSK’nın kararında, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun gereğince il ve ilçe seçim kurullarının görev sürelerinin ocak ayının son haftasında sona ereceği belirtildi. Bu doğrultuda, yeni kurulların oluşturulması sürecinde seçime katılma yeterliliği taşıyan siyasi partilerin belirlenmesinin zorunlu olduğuna işaret edildi.
PARTİ YETERLİLİKLERİ BELİRLENDİ
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan bilgilere dayanarak yapılan değerlendirmede, 15 Temmuz 2024 itibarıyla illerin en az yarısında teşkilatlanmasını tamamlamış, ilçe, il ve büyük kongrelerini gerçekleştirmiş toplam 38 siyasi partinin seçime katılma yeterliliğine sahip olduğu tespit edildi.
HANGİ PARTİLER SEÇİME KATILABİLECEK?
YSK tarafından açıklanan listeye göre, seçime katılma yeterliliği olan siyasi partiler alfabetik sırayla şöyle sıralandı:
Adalet Birlik Partisi
Adalet Partisi
AK Parti
Anadolu Birliği Partisi
Anavatan Partisi
Bağımsız Türkiye Partisi
Büyük Birlik Partisi
CHP
DEVA Partisi
Demokratik Sol Parti
Demokrat Parti
Doğru Yol Partisi
Emek Partisi
Gelecek Partisi
Genç Parti
Güç Birliği Partisi
Hak ve Özgürlükler Partisi
Halkın Kurtuluş Partisi
DEM Parti
Hür Dava Partisi
İYİ Parti
Memleket Partisi
Millet Partisi
MHP
Milli Yol Partisi
Ocak Partisi
Saadet Partisi
Sol Parti
Teknoloji Kalkınma Partisi
Türkiye İşçi Partisi
Türkiye İttifakı Partisi
Türkiye Komünist Hareketi
Türkiye Komünist Partisi
Vatan Partisi
Yeniden Refah Partisi
Yenilik Partisi
Yeni Türkiye Partisi
Zafer Partisi