YSK Duyurdu: Seçime Katılabilecek Partiler Belli Oldu

PARTİ YETERLİLİKLERİ BELİRLENDİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan bilgilere dayanarak yapılan değerlendirmede, 15 Temmuz 2024 itibarıyla illerin en az yarısında teşkilatlanmasını tamamlamış, ilçe, il ve büyük kongrelerini gerçekleştirmiş toplam 38 siyasi partinin seçime katılma yeterliliğine sahip olduğu tespit edildi.