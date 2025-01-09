YSK Duyurdu: Seçime Katılabilecek Partiler Belli Oldu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçimlerine katılma yeterliliğine sahip olan 38 siyasi partiyi belirledi.

Kaynak: AA

YSK Duyurdu: Seçime Katılabilecek Partiler Belli Oldu - Resim: 1

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, seçim hazırlıklarına ilişkin kritik detaylara yer verildi.YSK’nın kararında, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun gereğince il ve ilçe seçim kurullarının görev sürelerinin ocak ayının son haftasında sona ereceği belirtildi. Bu doğrultuda, yeni kurulların oluşturulması sürecinde seçime katılma yeterliliği taşıyan siyasi partilerin belirlenmesinin zorunlu olduğuna işaret edildi.

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YSK Duyurdu: Seçime Katılabilecek Partiler Belli Oldu - Resim: 2

PARTİ YETERLİLİKLERİ BELİRLENDİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan bilgilere dayanarak yapılan değerlendirmede, 15 Temmuz 2024 itibarıyla illerin en az yarısında teşkilatlanmasını tamamlamış, ilçe, il ve büyük kongrelerini gerçekleştirmiş toplam 38 siyasi partinin seçime katılma yeterliliğine sahip olduğu tespit edildi.

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YSK Duyurdu: Seçime Katılabilecek Partiler Belli Oldu - Resim: 3

HANGİ PARTİLER SEÇİME KATILABİLECEK?

YSK tarafından açıklanan listeye göre, seçime katılma yeterliliği olan siyasi partiler alfabetik sırayla şöyle sıralandı:

Adalet Birlik Partisi

Adalet Partisi

AK Parti

Anadolu Birliği Partisi

Anavatan Partisi

Bağımsız Türkiye Partisi

Büyük Birlik Partisi

CHP

DEVA Partisi

Demokratik Sol Parti

Demokrat Parti

Doğru Yol Partisi

Emek Partisi

Gelecek Partisi

Genç Parti

Güç Birliği Partisi

Hak ve Özgürlükler Partisi

Halkın Kurtuluş Partisi

DEM Parti

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YSK Duyurdu: Seçime Katılabilecek Partiler Belli Oldu - Resim: 4

Hür Dava Partisi

İYİ Parti

Memleket Partisi

Millet Partisi

MHP

Milli Yol Partisi

Ocak Partisi

Saadet Partisi

Sol Parti

Teknoloji Kalkınma Partisi

Türkiye İşçi Partisi

Türkiye İttifakı Partisi

Türkiye Komünist Hareketi

Türkiye Komünist Partisi

Vatan Partisi

Yeniden Refah Partisi

Yenilik Partisi

Yeni Türkiye Partisi

Zafer Partisi

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