YSK duyurdu: Oy kullanacaklar dikkat, son gün 1 Ekim!
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi için adres değişikliği yapmak isteyenlere ilişkin son günü duyurdu. Buna göre, adres değişikliği yapmak isteyenlerin 1 Ekim'e kadar başvurmaları gerekiyor.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), mahalli İdareler Genel Seçimi için adres değişikliği yapmak isteyenlere ilişkin açıklama yaptı.
YSK'dan yapılan açıklamada, seçmenlerin oy verme günü bulunacakları yerde oy kullanabilmek için adres değişikliklerini e-Devlet uygulamasından veya nüfus müdürlüklerinden 1 Ekim'e kadar yapması gerekiyor.
SEÇMEN LİSTELERİ BİLDİRİLECEK
YSK, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi için 1 Ekim itibarıyla seçmen listelerini Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden alacak.
DEPREMLERDEN ETKİLENENLER İÇİN KOLAYLIK
Ancak YSK, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için kolaylık sağlayacak.