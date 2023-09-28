YSK duyurdu: Oy kullanacaklar dikkat, son gün 1 Ekim!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi için adres değişikliği yapmak isteyenlere ilişkin son günü duyurdu. Buna göre, adres değişikliği yapmak isteyenlerin 1 Ekim'e kadar başvurmaları gerekiyor.

2024 Yerel Seçimleri Yüksek Seçim Kurulu (YSK) e-Devlet
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YSK duyurdu: Oy kullanacaklar dikkat, son gün 1 Ekim! - Resim: 1

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), mahalli İdareler Genel Seçimi için adres değişikliği yapmak isteyenlere ilişkin açıklama yaptı.

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YSK duyurdu: Oy kullanacaklar dikkat, son gün 1 Ekim! - Resim: 2

YSK'dan yapılan açıklamada, seçmenlerin oy verme günü bulunacakları yerde oy kullanabilmek için adres değişikliklerini e-Devlet uygulamasından veya nüfus müdürlüklerinden 1 Ekim'e kadar yapması gerekiyor.

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YSK duyurdu: Oy kullanacaklar dikkat, son gün 1 Ekim! - Resim: 3

SEÇMEN LİSTELERİ BİLDİRİLECEK

YSK, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi için 1 Ekim itibarıyla seçmen listelerini Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden alacak.

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YSK duyurdu: Oy kullanacaklar dikkat, son gün 1 Ekim! - Resim: 4

DEPREMLERDEN ETKİLENENLER İÇİN KOLAYLIK

Ancak YSK, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için kolaylık sağlayacak.

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