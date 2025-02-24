Yolcu Dolu Uçakta Bomba Alarmı! Ekipler Harekete Geçti
American Airlines şirketine ait Boeing 787 Deamliner yolcu uçağı New York-Yeni Delhi rotasında ilerlerken bomba ihbarı yapıldı.
Kaynak: DHA
American Airlines'a ait Boeing 787 Deamliner model yolcu uçağında bomba alarmı! New York'tan Yeni Delhi'ye giden uçakta, bomba ihbarı nedeniyle havada gergin anlar yaşandı.
Uçakta 285 yolcunun bulunduğu belirtilirken, "olası güvenlik tehdidi" uyarısı üzerine pilotlar acil iniş kararı aldı. İtalya hava sahasına giren American Airlines uçağını, 2 İtalyan savaş uçağı Roma'ya inene kadar takip etti.
Yetkililerin gerçekleştirdiği detaylı inceleme sonucunda yapılan ihbarın yanlış alarm olduğu ve uçakta herhangi bir güvenlik açığının tespit edilmediği açıklandı. American Airlines, Yeni Delhi seferinin ertesi gün yapılacağını bildirdi.