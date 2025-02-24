Yolcu Dolu Uçakta Bomba Alarmı! Ekipler Harekete Geçti

American Airlines şirketine ait Boeing 787 Deamliner yolcu uçağı New York-Yeni Delhi rotasında ilerlerken bomba ihbarı yapıldı.

Kaynak: DHA

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Yolcu Dolu Uçakta Bomba Alarmı! Ekipler Harekete Geçti - Resim: 1

American Airlines'a ait Boeing 787 Deamliner model yolcu uçağında bomba alarmı! New York'tan Yeni Delhi'ye giden uçakta, bomba ihbarı nedeniyle havada gergin anlar yaşandı.

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Yolcu Dolu Uçakta Bomba Alarmı! Ekipler Harekete Geçti - Resim: 2

Uçakta 285 yolcunun bulunduğu belirtilirken, "olası güvenlik tehdidi" uyarısı üzerine pilotlar acil iniş kararı aldı. İtalya hava sahasına giren American Airlines uçağını, 2 İtalyan savaş uçağı Roma'ya inene kadar takip etti.

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Yolcu Dolu Uçakta Bomba Alarmı! Ekipler Harekete Geçti - Resim: 3

Yetkililerin gerçekleştirdiği detaylı inceleme sonucunda yapılan ihbarın yanlış alarm olduğu ve uçakta herhangi bir güvenlik açığının tespit edilmediği açıklandı. American Airlines, Yeni Delhi seferinin ertesi gün yapılacağını bildirdi.

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