Yoğurt, Kaymak ve Kaşar Peyniri Diye Zehir Yedirmişler! İnsan Sağlığına İhanetin Listesi: Mide Bulandıran Hile Ortaya Çıktı

Yapılan testlerde, bazı süt ve süt ürünlerinde insan sağlığını tehlikeye atabilecek unsurlar tespit edildi. Bakanlık, bu ürünlerin marka ve üretici bilgilerini kamuoyuyla paylaşarak vatandaşları uyardı. İşte son açıklamada yer alan hileli ürünler...