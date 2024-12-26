Yoğurt, Kaymak ve Kaşar Peyniri Diye Zehir Yedirmişler! İnsan Sağlığına İhanetin Listesi: Mide Bulandıran Hile Ortaya Çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü denetimler kapsamında, taklit ve tağşiş yapılan ürünleri içeren listesini güncellemeye devam ediyor. Son denetimlerde, çiftlik yoğurdu, kaymak ve kaşar peyniri gibi ürünlerde hile tespit edildi.
Yapılan testlerde, bazı süt ve süt ürünlerinde insan sağlığını tehlikeye atabilecek unsurlar tespit edildi. Bakanlık, bu ürünlerin marka ve üretici bilgilerini kamuoyuyla paylaşarak vatandaşları uyardı. İşte son açıklamada yer alan hileli ürünler...
AKSOY SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Marka: Silivri Aksoy
Ürün: Çiftlik Yoğurdu
Tespit: Bitkisel yağ kullanımı
HFS SÜT GIDA VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Marka: Beyaz Altın
Ürün: Kaymak
Tespit: Yağ oranının standartların altında olması
KARAHİSAR SÜT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Marka: Yöresel Natur Karahisar
Ürün: Manda Kaymak
Tespit: İnek sütü kullanımı
BAHARDAN SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Marka: Bahardan
Ürün: Kaşar Peyniri
Tespit: Bitkisel yağ ve nişasta kullanımı
BAKANLIK DENETİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR
Bakanlık, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Taklit ve tağşiş yapan firmalara yönelik cezai işlemler uygulanırken, uygunsuz ürünlerin listesi kamuoyuyla paylaşılmaya devam edecek.