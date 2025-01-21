Yıldızı yükselen ilçe! İstanbul'dan akın akın gidip yerleşiyorlar
Son dönemde İstanbul'daki ev kiralarındaki artış Sivas'ın Suşehri ilçesine göçü hızlandırdı. Çok sayıda Suşehrili yeniden ilçeye dönmeye başladı.
Son yıllarda İstanbul’daki kiraların hızla yükselmesi, birçok kişiyi alternatif yaşam alanları arayışına yönlendirdi. Bu durum, özellikle memleket özlemi çeken ve daha sakin bir hayat arzulayan bireyleri etkiliyor.
Gazeteci Sadık Şimşek’in aktardığı bilgilere göre, bu göç dalgasından en çok etkilenen yerlerden biri Sivas’ın Suşehri ilçesi oldu. İstanbul’dan Suşehri’ne doğru başlayan bu hareketlilik, ilçenin ekonomik ve sosyal yapısında da önemli değişimlere yol açıyor.
Neden Suşehri?
Suşehri, doğal güzellikleri, sakin yaşam tarzı ve uygun yaşam maliyetleriyle dikkat çeken bir ilçe. İstanbul’un yoğun temposundan uzaklaşmak isteyenler için adeta bir sığınak haline gelmiş durumda. İlçenin temiz havası, samimi mahalle kültürü ve geniş yaşam alanları, büyükşehirlerdeki stresli hayattan kaçmak isteyenler için cazip bir seçenek sunuyor.
Özellikle Suşehrili olup yıllardır İstanbul’da yaşayan aileler, memleketlerine dönme kararı alıyor. Bu kararın arkasında hem ekonomik nedenler hem de sosyal bağların yeniden güçlendirilmesi isteği yatıyor. Yüksek kira bedelleri ve yaşam maliyetleri, büyükşehirlerdeki hayatı giderek daha zor hale getirirken, Suşehri gibi küçük ilçeler yeni bir başlangıç için ideal bir ortam sunuyor.
İlçenin Ekonomisine Katkı
İstanbul’dan Suşehri’ne yönelen göç dalgası, ilçenin ekonomisini de olumlu yönde etkiliyor. Yeni gelen aileler, yerel esnafın iş hacmini artırırken inşaat ve emlak sektöründe de hareketlilik sağlıyor. Ayrıca, büyükşehirlerde edindikleri tecrübeleri ilçeye taşıyan bireyler, Suşehri’nin sosyal ve kültürel yapısına da zenginlik katıyor.
Yeni Bir Yaşam Arayışı
İstanbul gibi metropollerde hayatın giderek daha maliyetli hale gelmesi, insanları alternatif yaşam modelleri üzerine düşünmeye itiyor. Suşehri örneği, bu arayışın somut bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. İlçeye yerleşen insanların, burada daha huzurlu ve ekonomik bir yaşam sürdüğü gözlemleniyor. Bu durum, sadece Suşehri için değil, Türkiye’nin diğer küçük ilçe ve kasabaları için de benzer bir fırsat yaratabilir.