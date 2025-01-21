Yıldızı yükselen ilçe! İstanbul'dan akın akın gidip yerleşiyorlar

Gazeteci Sadık Şimşek’in aktardığı bilgilere göre, bu göç dalgasından en çok etkilenen yerlerden biri Sivas’ın Suşehri ilçesi oldu. İstanbul’dan Suşehri’ne doğru başlayan bu hareketlilik, ilçenin ekonomik ve sosyal yapısında da önemli değişimlere yol açıyor.

Neden Suşehri?

Suşehri, doğal güzellikleri, sakin yaşam tarzı ve uygun yaşam maliyetleriyle dikkat çeken bir ilçe. İstanbul’un yoğun temposundan uzaklaşmak isteyenler için adeta bir sığınak haline gelmiş durumda. İlçenin temiz havası, samimi mahalle kültürü ve geniş yaşam alanları, büyükşehirlerdeki stresli hayattan kaçmak isteyenler için cazip bir seçenek sunuyor.