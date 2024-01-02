Yıl sonu anketi açıklandı: İşte 2023'ün en başarılı milletvekilleri!
ORC Araştıma 20-28 Aralık tarihleri arasında 14 bin 200 katılımcı ile yüz yüze ve telefonla yaptığı anket sonucunda 2023 yılının en başarılı 10 milletvekilini belirledi.
ORC2'nin yaptığı "en başarılı milletvekilleri" anketinde; 14 Mayıs 2023 seçimlerinden bugüne geçen sürede milletvekillerinin kendi illerindeki ve Meclis’teki çalışmalarına yönelik seçmene, “İliniz milletvekillerinin 14 Mayıs 2023 tarihinden bu yana performansını nasıl buluyorsunuz?” sorusu soruldu.
ORC'nin anketinde seçmen tarafından verilen cevaplarda performansı öne çıkan ve başarılı bulunan vekiller listesi şöyle şekillendi:
1 - MUSTAFA SARIGÜL
CHP Erzincan Milletvekili
Yüzde 43,1
2 - VELİ AĞBABA
CHP Malatya Milletvekili
Yüzde 38,7
3 - ÖZLEM ZENGİN
AKP İstanbul Milletvekili
Yüzde 38,1
4 - TURHAN ÇÖMEZ
İYİ Parti Balıkesir Milletvekili
Yüzde 37,9
5 - ALİ MAHİR BAŞARIR
CHP Mersin Milletvekili
Yüzde 37,5
6 - KÜRŞAD ZORLU
İYİ Parti Ankara Milletvekili
Yüzde 36,8
7 - SERMET ATAY
MHP Antep Milletvekili
Yüzde 36,3
8 - OSMAN GÖKÇEK
AKP Ankara Milletvekili
Yüzde 36
9 - SELÇUK TÜRKOĞLU
İYİ Parti Bursa Milletvekili
Yüzde 35,4
10 - LÜTFÜ KAŞIKÇI
MHP Hatay Milletvekili
Yüzde 35,2