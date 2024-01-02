Yıl sonu anketi açıklandı: İşte 2023'ün en başarılı milletvekilleri!

ORC Araştıma 20-28 Aralık tarihleri arasında 14 bin 200 katılımcı ile yüz yüze ve telefonla yaptığı anket sonucunda 2023 yılının en başarılı 10 milletvekilini belirledi.

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Yıl sonu anketi açıklandı: İşte 2023'ün en başarılı milletvekilleri! - Resim: 1

ORC2'nin yaptığı "en başarılı milletvekilleri" anketinde; 14 Mayıs 2023 seçimlerinden bugüne geçen sürede milletvekillerinin kendi illerindeki ve Meclis’teki çalışmalarına yönelik seçmene, “İliniz milletvekillerinin 14 Mayıs 2023 tarihinden bu yana performansını nasıl buluyorsunuz?” sorusu soruldu.

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Yıl sonu anketi açıklandı: İşte 2023'ün en başarılı milletvekilleri! - Resim: 2

ORC'nin anketinde seçmen tarafından verilen cevaplarda performansı öne çıkan ve başarılı bulunan vekiller listesi şöyle şekillendi:

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Yıl sonu anketi açıklandı: İşte 2023'ün en başarılı milletvekilleri! - Resim: 3

1 - MUSTAFA SARIGÜL

CHP Erzincan Milletvekili

Yüzde 43,1

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Yıl sonu anketi açıklandı: İşte 2023'ün en başarılı milletvekilleri! - Resim: 4

2 - VELİ AĞBABA

CHP Malatya Milletvekili

Yüzde 38,7

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Yıl sonu anketi açıklandı: İşte 2023'ün en başarılı milletvekilleri! - Resim: 5

3 - ÖZLEM ZENGİN

AKP İstanbul Milletvekili

Yüzde 38,1

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Yıl sonu anketi açıklandı: İşte 2023'ün en başarılı milletvekilleri! - Resim: 6

4 - TURHAN ÇÖMEZ

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili

Yüzde 37,9

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Yıl sonu anketi açıklandı: İşte 2023'ün en başarılı milletvekilleri! - Resim: 7

5 - ALİ MAHİR BAŞARIR

CHP Mersin Milletvekili

Yüzde 37,5

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Yıl sonu anketi açıklandı: İşte 2023'ün en başarılı milletvekilleri! - Resim: 8

6 - KÜRŞAD ZORLU

İYİ Parti Ankara Milletvekili

Yüzde 36,8

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Yıl sonu anketi açıklandı: İşte 2023'ün en başarılı milletvekilleri! - Resim: 9

7 - SERMET ATAY

MHP Antep Milletvekili

Yüzde 36,3

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Yıl sonu anketi açıklandı: İşte 2023'ün en başarılı milletvekilleri! - Resim: 10

8 - OSMAN GÖKÇEK

AKP Ankara Milletvekili

Yüzde 36

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Yıl sonu anketi açıklandı: İşte 2023'ün en başarılı milletvekilleri! - Resim: 11

9 - SELÇUK TÜRKOĞLU

İYİ Parti Bursa Milletvekili

Yüzde 35,4

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Yıl sonu anketi açıklandı: İşte 2023'ün en başarılı milletvekilleri! - Resim: 12

10 - LÜTFÜ KAŞIKÇI

MHP Hatay Milletvekili

Yüzde 35,2

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Yıl sonu anketi açıklandı: İşte 2023'ün en başarılı milletvekilleri! - Resim: 13
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