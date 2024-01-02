Yıl sonu anketi açıklandı: İşte 2023'ün en başarılı milletvekilleri!

ORC2'nin yaptığı "en başarılı milletvekilleri" anketinde; 14 Mayıs 2023 seçimlerinden bugüne geçen sürede milletvekillerinin kendi illerindeki ve Meclis’teki çalışmalarına yönelik seçmene, “İliniz milletvekillerinin 14 Mayıs 2023 tarihinden bu yana performansını nasıl buluyorsunuz?” sorusu soruldu.