Yıkımın boyutu gözler önüne serildi: İşte Hatay ve Kahramanmaraş'ın deprem öncesi ve sonrası fotoğrafları
6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılan Kahramanmaraş ve Hatay kent merkezlerindeki afetin boyutu drrone ile çekilen görüntülerle ortaya çıktı. İşte Hatay ve Kahramanmaraş'ın deprem öncesi ve sonrası görüntüleri...
6 Şubat'ta merkez 10 saat arayla meydana gelen ve merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler 10 kentte büyük yıkıma neden oldu. Kahramanmaraş ve Hatay yıkımla en fazla karşılaşan kentler arasında yer aldı.
Anadolu Ajansı, Kahramanmaraş ve Hatay kent merkezlerinin önceki yıllarda çekilen fotoğrafları ile deprem sonrasında aynı açılardan drone ile çekilen fotoğraflarını bir araya getirdi.
İki kentin deprem öncesi ve sonrası fotoğrafları yıkımın boyutunu gözler önüne serdi.