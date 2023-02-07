Yıkılan binanın enkazından yaklaşık 20 saat sonra 2 kişi kurtarıldı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından, arama kurtarma çalışmaları sonucu yaklaşık 20 saat sonra 2 kişi yaralı olarak çıkarıldı.

Yıkılan binanın enkazından yaklaşık 20 saat sonra 2 kişi kurtarıldı - Resim: 1

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından, arama kurtarma çalışmaları sonucu yaklaşık 20 saat sonra 2 kişi yaralı olarak çıkarıldı.

1 7
Yıkılan binanın enkazından yaklaşık 20 saat sonra 2 kişi kurtarıldı - Resim: 2
2 7
Yıkılan binanın enkazından yaklaşık 20 saat sonra 2 kişi kurtarıldı - Resim: 3
3 7
Yıkılan binanın enkazından yaklaşık 20 saat sonra 2 kişi kurtarıldı - Resim: 4
4 7