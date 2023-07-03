Yetkililer 'sakın yemeyin' diye uyardı: 'Suyun rengi bembeyaz, çok yağlı'
Kahramanmaraş'taki Hurman Çayı'nda yaşanan toplu balık ölümleri üzerine yetkiler vatandaşları ölü balıkların yenmemesi konusunda uyardı.
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde toplu balık ölümleri vatandaşları endişelendirdi. Hurman Çayı'na termik santralden suya karıştığı iddia edilen zehirli maddeden balık ölümleri gerçekleştiği aktarılırken, yetkililer balıkların yenmemesi konusunda bölge halkını uyardı.
Hurman Çayı'nın geçtiği Afşin'e bağlı İğdemlik, Kuşkayası mahalleleri ile Elbistan'a bağlı Karahüyük Mahallesi'nde suyun yüzeyi ölü balıklarla kaplandı. Karahüyük Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, toplu balık ölümlerini Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Ekipler bölgelerde incelemelerde bulunarak balık numuneleri aldı. Sudan alınan örnekler laboratuvarda tahlil edilirken vatandaşlar ise irili ufaklı çok sayıda balığın öldüğünü belirtti.
Balık ölümlerinin Afşin Elbistan B Termik Santrali'nden suya karışan zehirli madde nedeniyle kaynaklandığını ileri süren vatandaşlar, "Hurman Çayı'na termik santralden zehirli bir madde karışmış. Suyun rengi bembeyaz. Balıklar ölmüş. Su, çok yağlı. Balıklar suyun dışına çıkmaya başladı" dedi.