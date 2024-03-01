Yeniden Refah'ın Elazığ adayı Faruk Septioğlu: Elazığ’daki TOKİ konutları fay hattının üzerine yapıldı!

'BU BİR SEÇİM VAADİ DEĞİL MİLLİ VE MANEVİ BİR GÖREVDİR'

Son yıllarda yukarıda bahsi geçen yeni konut alanlarının inşasında yer seçimi ve yamaçların dengesini bozacak uygulamalarının yapılmış olması söz konusu depremselliğin olası tetikleyici riskini daha da artırmaktadır. Bu yeni yapılaşma alanları tarihten günümüze doğru hep yanlış seçilmiştir. Depremler, heyelanlar, kaya düşmeleri ve taşkınların etkilediği şehir bu nedenlerden dolayı bir çok kez yer değiştirmiştir. Günümüz Palu ilçe merkezi, kuzeye doğru gelişen yeni yerleşim alanı ile büyümektedir. Yeni yapılaşma alanı olarak belirlenen ve Kovancılar ilçesine doğru gelişim gösteren alanlardan yeni konut alanlarının bir kısmı özellikle de depremselliğin olası etkisi nedeniyle bugün kütle hareketlerinin doğuracağı riskler altındadır. Göreve geldiğimizde, Palu başta olmak üzere Elazığ’ı depremle yıkılan bir şehir olmaktan çıkaracağız. Bilimsel olarak bu mümkün. Bu bir seçim vaadi değil milli ve manevi bir görevdir.”