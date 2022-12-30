Yeni kimlik kartı olmayanlara kötü haber: İşlem yapılamayacak!

"6 MİLYON EHLİYET, 12 MİLYON KİMLİK VERDİK"

Nüfus müdürlüklerinde bu yıl 30 milyon yüz yüze işlem yapıldı. E-Devlet’ten yapılan işlem sayısı 146 milyondur. Bu yıl yaklaşık 6 milyon ehliyet, 12 milyon da kimlik verdik.