Yeni kimlik kartı olmayanlara kötü haber: İşlem yapılamayacak!
Bankalarda yeni dönem başlıyor. BDDK ile yürütülen çalışmanın kapsamında yeni kimlik kartları var. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bankalarda yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak" dedi.
Eski kimlik kartlarıyla banka işlemleri dönemi sona eriyor. Bakan Soylu, BDDK ile yürütülen çalışmayı açıkladı.
BANKA İŞLEMLERİ İÇİN YENİ KİMLİK KARTI GEREKECEK
Keçiören İlçe Nüfus Müdürlüğünde basın açıklaması yapan Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
BDDK ile bir çalışma yapıyoruz. Bankalarda yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak.
"6 MİLYON EHLİYET, 12 MİLYON KİMLİK VERDİK"
Nüfus müdürlüklerinde bu yıl 30 milyon yüz yüze işlem yapıldı. E-Devlet’ten yapılan işlem sayısı 146 milyondur. Bu yıl yaklaşık 6 milyon ehliyet, 12 milyon da kimlik verdik.