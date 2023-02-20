Yeni Çamoluk Otomotiv, ikinci el araç ilanlarına damga vurdu

Programda Duras'ın bağışladığı açıklanan 50 milyar TL bir anda sosyal medyada en çok konuşulan konu haline geldi. Sonrasında bağış miktarının 50 milyon TL olduğu söylendi ancak bu da doğru değildi. En sonunda aileden yapılan açıklamayla bağış miktarının 50 bin TL olduğu anlaşıldı.