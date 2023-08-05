Yazın en sıcak günleri yaşanıyor: Kavurucu sıcaklar ne zamana kadar sürecek?
Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üstünde seyrederken, uzman isim kavurucu sıcakların salı gününe kadar süreceğini açıkladı.
Meteoroloji’nin son tahminlerine göre, kavuruşu sıcakların etkisi sürecek. Hava sıcaklığı önümüzdeki hafta da mevsim normallerinin üstünde olacak.
TRT Haber’in haberine göre, Hava Tahmin Uzmanı İlker Koç, hafta sonu itibariyle hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini belirterek, "Özellikle pazar, pazartesi ve salı günü yurdun iç ve doğu kesimlerinde 8 ila 10 derece üzerine kadar çıkacak" dedi.
İç Anadolu için sıcaklık uyarısı
Sıcak havanın salı gününe kadar tüm yurtta etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Koç, şunları söyledi: Pazar, pazartesi ve salı günleri başkent Ankara'da hava sıcaklığı 39 dereceye kadar çıkacak. Ankara'da olduğu gibi İç Anadolu Bölgesinin tamamı, İç Ege, Akdeniz Bölgesinin iç kesimleri Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesi ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pazar, pazartesi ve salı oldukça sıcak bir havanın etkili olmasını bekliyoruz.