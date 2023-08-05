Yazın en sıcak günleri yaşanıyor: Kavurucu sıcaklar ne zamana kadar sürecek?

Koç, şunları söyledi: Pazar, pazartesi ve salı günleri başkent Ankara'da hava sıcaklığı 39 dereceye kadar çıkacak. Ankara'da olduğu gibi İç Anadolu Bölgesinin tamamı, İç Ege, Akdeniz Bölgesinin iç kesimleri Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesi ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pazar, pazartesi ve salı oldukça sıcak bir havanın etkili olmasını bekliyoruz.