Yaz ayını bekleyenlere kötü haber: Sıcak havayı unutun
Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) değerlendirmelerine göre Türkiye’de 46 günlük periyotta havalar normalden serin olacak. Batı ve iç bölgelerde ortalama üzeri yağışlar beklenirken birçok bölgede kuraklık etkisini gösterecek.
Türkiye’de yaz aylarına girilmesiyle birlikte vatandaşlar, havaların ne zaman ısınacağını merak ediyor. Özellikle iç kesimlerde etkili olan yağışlar nedeniyle vatandaşlar büyük mağduriyet yaşarken hava durumu tahminleri vatandaşların odağında yer alıyor.
HAVALAR SERİN VE YAĞIŞLI OLACAK
Son olarak Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) değerlendirmelerine göre Türkiye’de 46 günlük periyotta havaların nasıl olacağı belli oldu. Buna göre ülkemizin çok büyük bölümünde hava yine normalden biraz serin ve batı-iç bölgeleri ortalama üzeri yağışlı geçecek. Geri kalan bölgeler kurak geçebilir.
EKSTREM SICAK BEKLENMİYOR
Diğer yandan İklim Tahmin Sistemi (CFS) değerlendirmelerine göre uzun vade önümüzdeki 1,5 aylık süreçte normalden serin havalar ülkemizde devam edecek. Ekstrem sıcak dalga beklenmiyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Malatya, Gaziantep çevreleri ile Bursa ve Bilecik'in doğusunun aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Anadolu’nun güney ve doğusu (Sivas, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri, Konya, Karaman, Aksaray, Çankırı, Yozgat, Nevşehir, Niğde ile Ankara’nın güney ve doğusu), Orta Karadeniz (Tokat, Amasya, Çorum ve Ordu çevreleri ile Samsun’un doğusu), Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Giresun çevreleri, Trabzon'un iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin yerel olarak kuvvetli kuvvetli olması bekleniyor.