Yargıtay'dan kiracıları sevindirecek haber: Ev sahibinden istenebilecek
Kiracı ve ev sahipleri arasında tartışma konusu olan tadilat masrafıyla ilgili dikkat çeken bir karar geldi. Verilen kararda kiralanan evde yapılacak faydalı ve zorunlu tadilatların masrafları ev sahibinden istenebilecek.
Tadilat masrafları senelerdir kiracılar ve ev sahipleri arasında ciddi bir tartışma konusu. Antalya'da bir kiracı, ev sahibine karşı bu çerçevede açtığı davayı kazandı. Kiralanan evde yapılacak faydalı ve zorunlu tadilatların masrafları ev sahibinden istenebilecek.
YARGITAY SON NOKTAYI KOYDU
Kiracı evde tadilat yapmak istediği zaman sadece haber bile verebilir. Kiracı ihtiyaç dahilinde evde tadilat yapabilir ve bu masrafların parasını ev sahibinden isteyebilir. Antalya'da bir kiracı dükkana tadilat yaptırdı. Mülk sahibinden masrafların karşılanmasını istedi.
Olumsuz yanıt alınca mahkemeye başvurdu. Yargıtay'ın son kararı kiracıların yüzünü güldürdü. Kiralanan evde yapılacak faydalı ve zorunlu tadilatların masrafları ev sahibinden istenebilecek.
TEK BİR ŞARTI VAR
Kiracı ev sahibinden yapılan masrafları kuruşu kuruşuna alabilir ancak bunun bir şartı var. Kiracı oturduğu sürece ev sahibinden bu masrafları isteyemez ancak taşınırken isteyebilir.