Yapay zekayla yeni boyut: Atatürk fotoğraflarında bu ilk kez yapıldı

Bir tasarımcı Adobe Photoshop'un yeni yapay zeka özelliği ile Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarına yeni boyut kazandırdı.

Yapay zekayla yeni boyut: Atatürk fotoğraflarında bu ilk kez yapıldı - Resim: 1

Yusuf Altunbıçak isimli bir tasarımcı Adobe Photoshop'un yeni yapay zeka özelliği Generative Fill ile Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarına yeni bir boyut kazandırdı.

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Yapay zekayla yeni boyut: Atatürk fotoğraflarında bu ilk kez yapıldı - Resim: 2

Adobe'un yapay zekâ modeli Firefly'ın Photoshop'a entegre edilen  Generative Fill özelliği, görüntülere farklı öğelerin eklenip çıkarılmasını kolaylaştırıyor.

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Yapay zekayla yeni boyut: Atatürk fotoğraflarında bu ilk kez yapıldı - Resim: 3
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Yapay zekayla yeni boyut: Atatürk fotoğraflarında bu ilk kez yapıldı - Resim: 4
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