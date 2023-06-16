Yapay zeka ile çizildi: Atatürk günümüzde yaşasaydı nasıl görünürdü?

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Bir sosyal medya kullanıcısı tarafından yapılan çalışmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün yüz çizgileri ve vücut ölçülerini bugünkü kıyafetlere uyarlayarak çizildi. Söz konusu fotoğraf büyük beğeni topladı.

İşte o fotoğraf...