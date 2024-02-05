Veriler ortaya koydu: İstanbul barajlarında büyük değişim!

İstanbul'da 2023 yılının Şubat ayında İSKİ verilerine göre, barajlardaki su seviyesi yüzde 30’lara kadar gerilemişti. 1 yıl sonra 2024 yılı Şubat ayında ise barajlardaki doluluk oranı yükselişini sürdürerek yüzde 72,65'e çıktı.