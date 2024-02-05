Veriler ortaya koydu: İstanbul barajlarında büyük değişim!

Son yağmur ve kar yağışları İstanbul’u destekleyen barajların su seviyesini yükseltti. Barajların doluluk oranındaki 1 yıllık değişim ise havadan görüntülendi.

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Veriler ortaya koydu: İstanbul barajlarında büyük değişim! - Resim: 1

Yurt genelinde 2023 yılında kuraklık ve mevsim normallerinin altındaki yağışlar, İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajları kuruma noktasına getirmişti. Son 10 yılın en kurak dönemini yaşayan bölgede aylar önce hayvanlar otluyordu.

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Veriler ortaya koydu: İstanbul barajlarında büyük değişim! - Resim: 2

İstanbul'da 2023 yılının Şubat ayında İSKİ verilerine göre, barajlardaki su seviyesi yüzde 30’lara kadar gerilemişti. 1 yıl sonra 2024 yılı Şubat ayında ise barajlardaki doluluk oranı yükselişini sürdürerek yüzde 72,65'e çıktı.

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Veriler ortaya koydu: İstanbul barajlarında büyük değişim! - Resim: 3

YAĞIŞLARDAN NASİBİNİ ALDI

Kırklareli'nin Vize ilçesinde bulunan ve İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan Kazandere ve Papuçdere Barajları yağışlardan nasibini aldı.

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Veriler ortaya koydu: İstanbul barajlarında büyük değişim! - Resim: 4

Geçen sene Şubat ayında Kazandere Barajı'nda yüzde 2,93 su bulunurken, 2024 Şubat ayında yüzde 62,87 seviyesine yükseldi. Papuçdere Barajı'nda ise aynı dönemlerde yüzde 7,17 seviyesindeki baraj yüzde 43,38’e çıktı.

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Veriler ortaya koydu: İstanbul barajlarında büyük değişim! - Resim: 5

İSKİ'nin son verilerine göre, İstanbul barajlarındaki doluluk oranları şöyle:

- Ömerli Barajı: Yüzde 88,17,

- Papuçdere Barajı: Yüzde 43,38,

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Veriler ortaya koydu: İstanbul barajlarında büyük değişim! - Resim: 6

- Sazlıdere Barajı: Yüzde 50,77,

- Büyükçekmece Barajı: Yüzde 69,41,

- Alibeyköy Barajı: Yüzde 76,99,

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Veriler ortaya koydu: İstanbul barajlarında büyük değişim! - Resim: 7

- Terkos Barajı: Yüzde 64,2,

- Kazandere Barajı: Yüzde 62,87,

- Elmalı Barajı: Yüzde 91,62,

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Veriler ortaya koydu: İstanbul barajlarında büyük değişim! - Resim: 8

- Darlık Barajı Yüzde 88,1,

- Istrancalar Barajı: Yüzde 78,29.

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