Vedat Milor'un 'patlıcan' paylaşımına Mustafa Sarıgül böyle yanıt verdi
Sosyal medya hesabından patlıcan yemekten sıkılanlarla ilgili paylaşımda bulunan Vedat Milor'a CHP'li Mustafa Sarıgül videolu yanıt verdi.
Yemek eleştirmeni Vedat Milor, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Patlıcan yemekten sıkılan, hayattan sıkılmış demektir" ifadelerini kullandı.
CHP mileltvekili Mustafa Sarıgül, Milor’a X hesabından paylaştığı video ile yanıt verdi.
Sarıgül, "Sende en iyi ne varsa, dostuna onu ver. Mevlana" notuyla paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı: