Vedat Milor'un 'patlıcan' paylaşımına Mustafa Sarıgül böyle yanıt verdi

Sosyal medya hesabından patlıcan yemekten sıkılanlarla ilgili paylaşımda bulunan Vedat Milor'a CHP'li Mustafa Sarıgül videolu yanıt verdi.

Mustafa Sarıgül Vedat Milor Erzincan
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Vedat Milor'un 'patlıcan' paylaşımına Mustafa Sarıgül böyle yanıt verdi - Resim: 1
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Vedat Milor'un 'patlıcan' paylaşımına Mustafa Sarıgül böyle yanıt verdi - Resim: 2

Yemek eleştirmeni Vedat Milor, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Patlıcan yemekten sıkılan, hayattan sıkılmış demektir" ifadelerini kullandı.

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Vedat Milor'un 'patlıcan' paylaşımına Mustafa Sarıgül böyle yanıt verdi - Resim: 3

CHP mileltvekili Mustafa Sarıgül, Milor’a X hesabından paylaştığı video ile yanıt verdi.

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Vedat Milor'un 'patlıcan' paylaşımına Mustafa Sarıgül böyle yanıt verdi - Resim: 4

Sarıgül, "Sende en iyi ne varsa, dostuna onu ver. Mevlana" notuyla paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

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