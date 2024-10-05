Valiliklere Talimat Gitti: O Evler Tek Tek Yıkılıyor

1 DÖNÜMLÜK ALANA İNŞA EDİLEMEYECEK

Tiny House inşaatı için önemli bir kural ise arazinin büyüklüğüyle ilgili. 5 dönümden küçük bir araziye Tiny House yaptırılamıyor; yani 1 dönümlük bir alana bu tür bir ev inşa etmek mümkün değil.

Bu gelişmeler, Tiny House'ların geleceği ve yasal durumu hakkında daha fazla belirsizlik yaratırken, sektördeki ilginin artarak devam etmesi bekleniyor. Yasal düzenlemelerin netleşmesi, hem arazi sahipleri hem de Tiny House tutkunları için büyük önem taşıyor.