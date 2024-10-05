Valiliklere Talimat Gitti: O Evler Tek Tek Yıkılıyor
Valilikler yasal düzenlemeleri sıkılaştırarak harekete geçti. Valilik kararlarıyla bu evlerin yıkımına başlandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Pandemi döneminin sosyal mesafe gereklilikleri, birçok kişinin yaşam alanlarını yeniden düşünmesine yol açtı. Özellikle "Tiny House" olarak adlandırılan küçük, taşınabilir ev yapıları, şehrin gürültüsünden uzak, doğayla iç içe bir yaşam arayanların ilgisini çekiyor. Bazı şehirlerde Valilik kararlarıyla bu evlerin yıkımı gündeme geldi.
Tiny House’lar, hem tekerlekli hem de sabit olabilen yapılarıyla dikkat çekerken, bazı bölgelerde arazi sahiplerinin bahçelerine inşa ettikleri bu evler için yıkım kararı alındığı bildiriliyor. İstanbul'un çeşitli yerlerinde bile Tiny House'lara rastlamak mümkün olsa da, Valilikler bu yapılarla ilgili yasal düzenlemeleri sıkılaştırdı.
Avukat, bu yıkım kararlarının yasal dayanağı hakkında bilgi verdi. "Bir mülkün yıkılabilmesi için mal sahibine usulüne uygun bir bildirimde bulunulması şarttır" diyen Zafer, belediyelerin tekerlekli Tiny House'ları yıkamayacağını belirtti. Bunun yerine, bu evlerin çekici yardımıyla taşınabileceğini ve yıkımının doğru olmadığını ifade etti.
TAZMİNAT DAVASI AÇILABİLECEK
Yıkım kararlarının imar kanununa aykırı yapılaşma veya yer işgali gibi durumlar söz konusu olduğunda, ancak mahkeme kararıyla gerçekleştirilebileceğini vurgulandı. Ayrıca, tekerleksiz sabit Tiny House'ların yıkımında da önceden bildirim yapılmadan hareket edilmesinin mülkiyet hakkını ihlal edeceğini belirtildi. Bu durumda, zarar görenlerin tazminat davası açabilecek.
1 DÖNÜMLÜK ALANA İNŞA EDİLEMEYECEK
Tiny House inşaatı için önemli bir kural ise arazinin büyüklüğüyle ilgili. 5 dönümden küçük bir araziye Tiny House yaptırılamıyor; yani 1 dönümlük bir alana bu tür bir ev inşa etmek mümkün değil.
Bu gelişmeler, Tiny House'ların geleceği ve yasal durumu hakkında daha fazla belirsizlik yaratırken, sektördeki ilginin artarak devam etmesi bekleniyor. Yasal düzenlemelerin netleşmesi, hem arazi sahipleri hem de Tiny House tutkunları için büyük önem taşıyor.