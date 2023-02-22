Uzmanların depremle ilgili sözleri Fatih Altaylı'yı şaşırttı: 'Çok acayip, ilk kez duydum'
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Fatih Altaylı ile Teke Tek programına konuk olan Prof. Anke Friedrich, Prof. Mustafa Erdik ve Prof. Celal Şengör dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilde hissedilen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından can kaybı 42 bini aştı. Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinin ardından bölgede artçı depremler yaşanmaya devam ederken uzmanlardan ise uyarılar peş peşe geliyor.
Teke Tek programına katılan Prof. Anke Friedrich Kahramanmaraş depremlerinde yıkılan bina ve zeminlerle ilgili açıklamalar yaptı.
Harita üzerinde değerlendirmeler yapan Friedrich, bölgedeki yıkımların sert kayaç olan zeminler yerine daha gevşek kum alanlarında yaşanması gerektiğini söyleyerek "Kırmızı bölgeler büyük ihtimalle evlerin binaların tamamen çöktüğü yerler. Yeşil tondaki bölgede sediment kayaç var daha gevşek kum gibi. Aslında tam tersi olurdu hasarın sert kayaç yerine diğer bölgede görülmesi gerekirdi. Bu çok enteresan bir gösterge yeni yer altı çok önemli değil demek ki" dedi.
"EĞER ZEMİN YUMUŞAKSA..."
Friedrich'in ardından sonra konuşan Türkiye Deprem Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Erdik, ise zemin ve bina kalitesiyle ilgili açıklamalar yaptı. Erdik, "Eğer binanız deprem şartnamesine uygun yapılsaydı zemin çok fark etmezdi. Deprem şartnamesine uygun yapılmayan yapılar, eğer zemin yumuşaksa hasar zeminde oluyor. Bina ya gömülüyor ya yatıyor ama binaya hasar gelmiyor. Adapazar'da bunların örneğini de gördük.