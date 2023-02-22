Uzmanların depremle ilgili sözleri Fatih Altaylı'yı şaşırttı: 'Çok acayip, ilk kez duydum'

Harita üzerinde değerlendirmeler yapan Friedrich, bölgedeki yıkımların sert kayaç olan zeminler yerine daha gevşek kum alanlarında yaşanması gerektiğini söyleyerek "Kırmızı bölgeler büyük ihtimalle evlerin binaların tamamen çöktüğü yerler. Yeşil tondaki bölgede sediment kayaç var daha gevşek kum gibi. Aslında tam tersi olurdu hasarın sert kayaç yerine diğer bölgede görülmesi gerekirdi. Bu çok enteresan bir gösterge yeni yer altı çok önemli değil demek ki" dedi.