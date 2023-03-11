Uzmanlardan İstanbul için uyarı geldi: '40 bin binanın çökeceği söyleniyor'

Prof. Dr. Derin Orhon, katıldığı canlı yayında İstanbul'da 40 bin binanın çökme riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Orhon, "Her enkaz başına 10 tane arama-kurtarma elemanı gerektiğini düşünürsek 400 bin elemandan bahsediliyor" ifadelerini kullandı.

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Uzmanlardan İstanbul için uyarı geldi: '40 bin binanın çökeceği söyleniyor' - Resim: 1

Deprem konusu gündemdeki sıcaklığını koruyor. Türkiye, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremlerde can kaybının 47 bin 932'ye yükseldiğini açıkladı.

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Uzmanlardan İstanbul için uyarı geldi: '40 bin binanın çökeceği söyleniyor' - Resim: 2

Prof. Dr. Naci Görür ile Prof. Dr. Derin Orhon, tv100'de ekrana gelen "Sesimi Duyan Var Mı?" programında Candaş Tolga Işık'ın konuyla ilgili sorularını yanıtladı.

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Uzmanlardan İstanbul için uyarı geldi: '40 bin binanın çökeceği söyleniyor' - Resim: 3

'İRİLİ UFAKLI DEPREMLER OLURSA SÜRPRİZ OLMAYACAK'

Kayseri’de fazla deprem görüyorsanız bu Kahramanmaraş depreminin sonucudur diyen Prof. Dr. Naci Görür, “Kahramanmaraş’ta ve Gaziantep’te büyük depremler oldu. Bu büyük depremler Türkiye’yi 7 metreye yakın bir şekilde güneye doğru hareket ettirdi

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Uzmanlardan İstanbul için uyarı geldi: '40 bin binanın çökeceği söyleniyor' - Resim: 4

Hareket eden bizim Anadolu levhası. Hareket ettiği sınır ise Doğu Anadolu fayı. Böyle büyük bir hareket söz konusu olursa o levhanın içinde olan irili ufaklı fayların özellikle sınır faylara da herhangi bir şekilde enerji transfer etmek suretiyle oradaki stres alanında önemli değişikliklere neden olur.

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