Uzmanlardan İstanbul için uyarı geldi: '40 bin binanın çökeceği söyleniyor'
Prof. Dr. Derin Orhon, katıldığı canlı yayında İstanbul'da 40 bin binanın çökme riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Orhon, "Her enkaz başına 10 tane arama-kurtarma elemanı gerektiğini düşünürsek 400 bin elemandan bahsediliyor" ifadelerini kullandı.
Deprem konusu gündemdeki sıcaklığını koruyor. Türkiye, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremlerde can kaybının 47 bin 932'ye yükseldiğini açıkladı.
Prof. Dr. Naci Görür ile Prof. Dr. Derin Orhon, tv100'de ekrana gelen "Sesimi Duyan Var Mı?" programında Candaş Tolga Işık'ın konuyla ilgili sorularını yanıtladı.
'İRİLİ UFAKLI DEPREMLER OLURSA SÜRPRİZ OLMAYACAK'
Kayseri’de fazla deprem görüyorsanız bu Kahramanmaraş depreminin sonucudur diyen Prof. Dr. Naci Görür, “Kahramanmaraş’ta ve Gaziantep’te büyük depremler oldu. Bu büyük depremler Türkiye’yi 7 metreye yakın bir şekilde güneye doğru hareket ettirdi
Hareket eden bizim Anadolu levhası. Hareket ettiği sınır ise Doğu Anadolu fayı. Böyle büyük bir hareket söz konusu olursa o levhanın içinde olan irili ufaklı fayların özellikle sınır faylara da herhangi bir şekilde enerji transfer etmek suretiyle oradaki stres alanında önemli değişikliklere neden olur.