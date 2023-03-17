Uzmanlar yanıtladı: Bolu'da kırılan fay büyük Marmara depremini tetikler mi?

“Deprem Bolu kent merkezinin 9 kilometre kuzey batısında 4.5 km uzunluğundaki bir kırık üzerinde oluştu. Bolu’nun kuzeyinden geçen birçok kısa kırıklar var. Bu kırıkların büyük deprem üretmeyeceğinin altını çizmek isterim. Elmalık-Bakacak fay zonu ile ilgili 1999’dan beri spekülasyon yapılıyor ama araştırmaya dayanmayan söylemlere kulak asmayın.”