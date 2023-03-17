Uzmanlar yanıtladı: Bolu'da kırılan fay büyük Marmara depremini tetikler mi?

Dün Bolu’da meydana gelen 4.8’lik depremin öncü olup olmadığı merak konusu oldu. Uzmanlar, daha büyük bir depremi tetiklemesinin söz konusu olup olmadığı sorusunu yanıtladı.

Deprem
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Uzmanlar yanıtladı: Bolu'da kırılan fay büyük Marmara depremini tetikler mi? - Resim: 1

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bolu'da saat 13.55'te 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 

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Uzmanlar yanıtladı: Bolu'da kırılan fay büyük Marmara depremini tetikler mi? - Resim: 2

Deprem, yerin yaklaşık 8,13 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem bölgede korkuya sebep olurken, Bolu'da kırılan fayın büyük Marmara depremini etkileyip etkilemeyeceğiz merak edilen konulardan biri haline geldi.

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Uzmanlar yanıtladı: Bolu'da kırılan fay büyük Marmara depremini tetikler mi? - Resim: 3

Milliyet’ten Mert İnan’a konuşan deprem uzmanı Dr. Ramazan Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

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Uzmanlar yanıtladı: Bolu'da kırılan fay büyük Marmara depremini tetikler mi? - Resim: 4

“Deprem Bolu kent merkezinin 9 kilometre kuzey batısında 4.5 km uzunluğundaki bir kırık üzerinde oluştu. Bolu’nun kuzeyinden geçen birçok kısa kırıklar var. Bu kırıkların büyük deprem üretmeyeceğinin altını çizmek isterim. Elmalık-Bakacak fay zonu ile ilgili 1999’dan beri spekülasyon yapılıyor ama araştırmaya dayanmayan söylemlere kulak asmayın.” 

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