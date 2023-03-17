Uzmanlar yanıtladı: Bolu'da kırılan fay büyük Marmara depremini tetikler mi?
Dün Bolu’da meydana gelen 4.8’lik depremin öncü olup olmadığı merak konusu oldu. Uzmanlar, daha büyük bir depremi tetiklemesinin söz konusu olup olmadığı sorusunu yanıtladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bolu'da saat 13.55'te 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 8,13 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem bölgede korkuya sebep olurken, Bolu'da kırılan fayın büyük Marmara depremini etkileyip etkilemeyeceğiz merak edilen konulardan biri haline geldi.
Milliyet’ten Mert İnan’a konuşan deprem uzmanı Dr. Ramazan Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:
“Deprem Bolu kent merkezinin 9 kilometre kuzey batısında 4.5 km uzunluğundaki bir kırık üzerinde oluştu. Bolu’nun kuzeyinden geçen birçok kısa kırıklar var. Bu kırıkların büyük deprem üretmeyeceğinin altını çizmek isterim. Elmalık-Bakacak fay zonu ile ilgili 1999’dan beri spekülasyon yapılıyor ama araştırmaya dayanmayan söylemlere kulak asmayın.”