Uzmanlar 'İstanbul'a geliyor' diyerek uyardı: 6 saat kar yağacak, 5 atom bombası gücünde!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki hafta birçok ilde ve başta İstanbul'da kar yağışının beklendiğini açıkladı. Uzmanlar ise çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İstanbul'da beklenen kar yağışı hakkında ünlü Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten'den flaş açıklamalar geldi. Türkiye haritası paylaşan Kerem Ökten, geçtiğimiz yıl yaşanan kar yağışını hatırlattı ve “Geçen seneki vortex enerji 3 atom bombası gücündeydi, bu seneki 5'e çıkabilir" ifadelerini kullandı.
Türkiye kuraklıkla boğuşurken beklenen kar yağışı bir türlü gerçekleşmiyor.
Uzmanlar yağışların gelmemesi halinde birçok kriz yaşanacağını vurgularken Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki hafta birçok ilde ve başta İstanbul'da kar yağışının beklendiğini açıkladı.
Ünlü Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten ise iddialı açıklamalarda bulundu.