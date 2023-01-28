Uzmanlar 'İstanbul'a geliyor' diyerek uyardı: 6 saat kar yağacak, 5 atom bombası gücünde!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki hafta birçok ilde ve başta İstanbul'da kar yağışının beklendiğini açıkladı. Uzmanlar ise çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Uzmanlar 'İstanbul'a geliyor' diyerek uyardı: 6 saat kar yağacak, 5 atom bombası gücünde! - Resim: 1

İstanbul'da beklenen kar yağışı hakkında ünlü Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten'den flaş açıklamalar geldi. Türkiye haritası paylaşan Kerem Ökten, geçtiğimiz yıl yaşanan kar yağışını hatırlattı ve “Geçen seneki vortex enerji 3 atom bombası gücündeydi, bu seneki 5'e çıkabilir" ifadelerini kullandı. 

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Uzmanlar 'İstanbul'a geliyor' diyerek uyardı: 6 saat kar yağacak, 5 atom bombası gücünde! - Resim: 2

Türkiye kuraklıkla boğuşurken beklenen kar yağışı bir türlü gerçekleşmiyor.

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Uzmanlar 'İstanbul'a geliyor' diyerek uyardı: 6 saat kar yağacak, 5 atom bombası gücünde! - Resim: 3

Uzmanlar yağışların gelmemesi halinde birçok kriz yaşanacağını vurgularken Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki hafta birçok ilde ve başta İstanbul'da kar yağışının beklendiğini açıkladı.

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Uzmanlar 'İstanbul'a geliyor' diyerek uyardı: 6 saat kar yağacak, 5 atom bombası gücünde! - Resim: 4

Ünlü Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten ise iddialı açıklamalarda bulundu.

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