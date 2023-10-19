Uzmanı uyardı: Araç sahipleri dikkat!

Bakımlar yapılmaması sebebiyle araç motor suyunun donmasının motora büyük zarar verdiğini anlatan teknik servis uzmanı Ural Zeybek, "Öncelikle araç bakımı periyodik bakım olarak yapılması gerekiyor. Periyodik bakımlar yapıldıktan sonra özellikle, kış aylarının yaklaşmasıyla antifriz, cam suyu, lastik dış ölçümleri yapılarak, kış lastikleri de bu dönemde hayati önem arz etmekte. Bu bakımlar yapılmaması sebebiyle araç motor suyunun donması motora büyük zarar verdiği gibi vatandaşlara da yüksek maliyetli zararlar verebilir" dedi.