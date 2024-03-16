Uzmanı açıkladı, yasal bir zorunluluk: Bu kişiler artık ehliyet alamayacak!
Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD) Uyku Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Karadağ, yeni ehliyetlerdeki detayı açıkladı. Karadağ, "Artık yasal bir zorunluluk" dedi.
Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 1 Ocak 2016'da yürürlüğe giren geçici 10'uncu maddesi uyarınca eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi zorunlu olmuştu.
Nüfus müdürlüklerinde yoğunluğun azaltılması amacıyla 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerini değiştirme süresinin 31 Aralık 2022'den itibaren 2 yıl süreyle uzatıldığı açıklanmıştı.
"YASAL ZORUNLULUK"
Yaşanan gelişmeler sonrası Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD) Uyku Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Karadağ, yeni ehliyetlerdeki detayı açıkladı.
Karadağ, uykunun sağlığın altın anahtarı olduğunun altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:
"31 Aralık 2024 tarihi eski tip rhliyetlerin son tarihi, 2016 yılında çıkan yasayla birlikte artık sürücü belgeleri eğer ağır vasıtaysa 5 yılda bir, diğerleri ise 10 yılda bir yenilenmek zorunda ve her yenilenişte bir sağlık raporu alınması gerekiyor. Bu sağlık raporlarında uyku apnesi sendromunun sorgulanması artık yasal bir zorunluluk."
"TEDAVİ OLMALARI GERİYOR"
Karadağ, "Uyku apneli kişilerin direksiyon başına geçmemesi lazım ya da geçeceklerse mutlaka tedavi olup ondan sonra geçmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.
ESKİ TİP EHLİYET NASIL DEĞİŞTİRİLİR?
1. Randevu Alın:
- ALO 199: 199'u arayarak randevu alabilirsiniz,
- nvi.gov.tr: İnternet sitesi üzerinden online randevu alabilirsiniz,
- e-Devlet: E-Devlet üzerinden başvurabilirsiniz.
ESKİ TİP EHLİYETLERİN DEĞİŞİMİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
- Nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı,
- Eski tip ehliyet,
- Biometrik fotoğraf (2 adet),
- Harç ücreti için dekont,
- Sürücü olur niteliği taşıyan sağlık raporu,
- Nüfus Müdürlüğünde vereceğiniz parmak izi,
- Kan grubunu belirleyen belge (Beyan etmenizde yeterlidir).