Uzmanı açıkladı, yasal bir zorunluluk: Bu kişiler artık ehliyet alamayacak!

"31 Aralık 2024 tarihi eski tip rhliyetlerin son tarihi, 2016 yılında çıkan yasayla birlikte artık sürücü belgeleri eğer ağır vasıtaysa 5 yılda bir, diğerleri ise 10 yılda bir yenilenmek zorunda ve her yenilenişte bir sağlık raporu alınması gerekiyor. Bu sağlık raporlarında uyku apnesi sendromunun sorgulanması artık yasal bir zorunluluk."