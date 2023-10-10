Uzmanı açıkladı: İşte malulen emeklilikte akıllara takılan 6 sorunun yanıtı!

Malulen emeklilik milyonları ilgilendiriyor, herkes şartları merak ediyor. Prim günü kriterinden bazı rahatsızlıklara, iş kazasına kadar birçok ayrıntı var.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, vatandaşların en çok merak ettiği konular hakkında şu bilgileri verdi: