Uzman isimden korkutan açıklama: Kar yağışı için dikkat çeken tarih verildi!

Türkiye genelinde sıcaklar normallerin üstünde seyrediyor. İstanbul başta olmak üzere birçok ilin baraj doluluk oranları görenleri endişelendiriyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi Coğrafya Bölümü İklim Bilimci Öğretim Üyesi Dr. Okan Bozyurt yaptığı açıklamada, "İstanbul’un yaklaşık 3 buçuk aylık suyu kaldığına dair de önemli söylentiler var." diyerek kar yağışı beklediği tarihi duyurdu. Bozyurt'un 'inşallah' vurgusu ise dikkatlerden kaçmadı.