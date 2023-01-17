Uzman isimden korkutan açıklama: Kar yağışı için dikkat çeken tarih verildi!
Afyon Kocatepe Üniversitesi Coğrafya Bölümü İklim Bilimci Öğretim Üyesi Dr. Okan Bozyurt 'inşallah' diyerek duyurduğu açıklamasıyla korkuttu. İşte kar yağışı ile ilgili detaylar...
Türkiye genelinde sıcaklar normallerin üstünde seyrediyor. İstanbul başta olmak üzere birçok ilin baraj doluluk oranları görenleri endişelendiriyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi Coğrafya Bölümü İklim Bilimci Öğretim Üyesi Dr. Okan Bozyurt yaptığı açıklamada, "İstanbul’un yaklaşık 3 buçuk aylık suyu kaldığına dair de önemli söylentiler var." diyerek kar yağışı beklediği tarihi duyurdu. Bozyurt'un 'inşallah' vurgusu ise dikkatlerden kaçmadı.
Öğretim Üyesi Dr. Okan Bozyurt'un açıklamalarından satır başları şu şekilde;
Türkiye şu anda tarımsal kuraklık eşiğine geldi. Eğer biraz daha bu şartlar devam ederse maalesef tarımsal kuraklığa da girmiş olacağız.
"İSTANBUL'UN 3 BUÇUK AYLIK SUYU KALDIĞINA DAİR SÖYLENTİLER VAR"
Özellikle büyükşehirlerin barajlarına baktığımız zaman Bursa başta olmak üzere İstanbul ve Ankara’da geçen seneye göre karşılaştırdığımızda değerlerin bir hayli düşük olduğunu görüyoruz.
Hatta son söylemler çıktı. İstanbul’un yaklaşık 3 buçuk aylık suyu kaldığına dair de önemli söylentiler var. Gerçi DSİ bu iddiaları şu an için doğrulamadı.