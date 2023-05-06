Uzman isimden 10 günlük hava durumu uyarısı: 'Tedbirinizi alın'
Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, 10 günlük süreçte Türkiye’nin kuzeyinin soğuk, güneyinin sıcak olacağını ifade etti. Ökten, İstanbulluları soğuk havaya karşı uyararak, “Yarın sabah yağmur da bekleniyor. Hastalık havası. Sıkı giyinmek gerekiyor” dedi.
Türkiye, Mayıs ayında hem sıcak havayı hem soğuk havayı yaşayacak. Bu konuda uyarı Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten’den geldi.
Ökten sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilkbaharda sıkça görülen yurdun kuzeyinin soğuk, güneyinin sıcak olacağı durumun 10 gün boyunca görüleceğini ifade etti.
"EN AZ 10 GÜN DEVAM EDECEK"
Ökten, İstanbullu vatandaşları yarın beklenen yağmura karşı da uyarmayı ihmal etmedi. Ökten paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Türkiye'de ilkbaharda sıkça görülen bir durum tekrar görülecek.
Ülkenin kuzeyi soğuk güneyi sıcak olacak ve bu süreç en az 10 gün devam edecek. İstanbul'da hava yarın daha da üşütücü. Yarın sabah yağmur da bekleniyor. Hastalık havası. Sıkı giyinmek gerekiyor...”