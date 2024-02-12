Uzman isim yanıtladı: Kışın ortasında baharı yaşayan İstanbul'a kar yağacak mı?
Kış aylarının ortasında olmamıza rağmen, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, meteoroloji uzmanı isim, kar yağışı bekleyen İstanbullulara kötü haberi verdi...
İstanbul’da beklenen kar yağışı bir türlü gelmezken, uzman isim İstanbulluları üzecek bir haber verdi.
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, kar yağışı için bekleyiş biraz daha uzayacak gibi…
Şubat ayının ortalarına doğru gelinirken, İstanbul’da hava sıcaklığı 17 dereceyi gördü. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şen, "15 gündür havalar aşırı sıcak. Bu olağanüstü bir durum” dedi.
Şen, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul, İzmir, Antalya aralıklı sağanak yağışlı 17-18-19 C. Ankara gece yağmurlu 16 C. Sıcaklıklar Çarşamba'dan itibaren ortalamaya dönecek. Yağış hafta boyu Anadolu'ya da yayılacak. Anadolu'nun yükseklerinde hafta sonu kky ve kar görülebilir. İstanbul'da perşembe 9 C kadar düşer."