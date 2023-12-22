Uzman isim, Türkiye'de deprem riski olan illeri sıraladı: 'İstanbul'da diri fay yok'

Ege Bölgesi’nde ise kısa ancak çok sık fay var Her fay olacak yerde deprem olacak diye bir şey yok. Depremlerin bir tekrarlanma periyodu var. Kimileri yılda kimileri 500 kimileri 10 bin kimileri 10 bin yolda bir deprem üretiyor. Tekrarlanma aralığını dikkate almak kaydı ile fay üzerindeki yerleşim yerleri tehlikeli sayılabilir.