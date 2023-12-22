Uzman isim, Türkiye'de deprem riski olan illeri sıraladı: 'İstanbul'da diri fay yok'
Türkiye'de art arda yaşanan depremler sonrası Yerbilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, deprem riski bulunan illeri açıkladı.
Prof. Dr. Okan Tüysüz, NTV canlı yayınında yenilenen fay haritasını yorumlayarak, depreme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Tüysüz'ün açıklamaları şöyle:
"Dünyanın oluşundan bugüne faylar hep ola gelmiştir. Bunların içinde son 11 bin 800 yılda deprem üretmiş faya diri fay diyoruz. Türkiye’nin herhangi bir yerinde 5.2, 5.1 büyüklüğünde deprem olması şaşırtıcı değil.
"KUZEY ANADOLU FAYI DÜNYANIN EN ÖNEMLİ FAYLARINDAN BİR TANESİ"
Ancak Türkiye’nin 3 tane önemli fayı var. Bunlardan bir tanesi Kuzey Anadolu Fayı, Bingöl Karlıova’dan başlayan Karadeniz’e paralel uzanan, Marmara Denizi’ni geçen ve oradan Kuzey Yunanistan’a uzanan Kuzey Anadolu Fayı bin 600 kilometre boyunda ve dünyanın en önemli faylarından bir tanesi.
İkincisi, Doğu Anadolu Fayı, bu yıl bize çok büyük acılar yaşatan 6 Şubat ve 20 Şubat depremlerini yapan. Yine Bingöl Karlıova’dan başlıyor, Hatay’a kadar gelip oradan Ölüdeniz Fayı ile birleşip Kızıldeniz’e kadar uzanıyor. Bu da 6 bin 500-700 kilometre uzunluğunda.
"ERZİNCAN'DA DEPREM ÜRETMESİNİ BEKLEDİĞİMİZ BİR FAY VAR"
Kuzey Anadolu Fayı’nın kırılmamış bir bölümü var, Erzincan biliyorsunuz 1939 büyük bir deprem ile sarsıldı arkasından 1992’da Erzincan Ovası’nın doğu ucunda bir deprem meydana geldi. 1939’da Kargapazarı dediğimiz fay kırılmıştı. 2’sinin arasında kırılmamış bir parça var. 1784’de büyük bir deprem üretmiş. Deprem olduğu takdirde 7.2-7.4 büyüklüğünde bir deprem üretmesini beklediğimiz bir fay var.
Ege Bölgesi’nde ise kısa ancak çok sık fay var Her fay olacak yerde deprem olacak diye bir şey yok. Depremlerin bir tekrarlanma periyodu var. Kimileri yılda kimileri 500 kimileri 10 bin kimileri 10 bin yolda bir deprem üretiyor. Tekrarlanma aralığını dikkate almak kaydı ile fay üzerindeki yerleşim yerleri tehlikeli sayılabilir.
"İSTANBUL’DA DİRİ FAY YOK"
İstanbul’a baktığımız zaman, İstanbul’da diri fay yok. Baktığımız zaman İstanbul 1509’da 1766’da bu Marmara Denizi’nden geçen faydan dolayı ciddi hasar görmüş bir bölge. İçinde fay olmasa bile bu yüzden zarar görme ihtimali yüksek bir ilimiz.
6 Şubat depremin düşünecek olursak, fay daha önce kırılmış bölgeleri kırdı. Bir olasılık fayın tüm Marmara’yı kırmasıdır. Bütün Marmara’yı kırdığı takdirde aşağı yukarı 160 kilometre uzunluğunda bir fay kırılır. Bu da yıkıcı ve büyük bir deprem meydana getirir.
İstanbul’da 1 milyon 160 bin tane bina var bir deprem olduğunda bunun 750 bin tanesinin hasar görmesi 80-90 bin tanesinin büyük hasar görmesi hatta çökmesi bekleniyor. Bu çok büyük bir rakam…
Binaları artık elden geçirmek, kenti tümü ile depreme dayanaklı getirmek varken deprem olmayacak söylemi insanları rehavete itebilir. Bu anlamda da tehlikelidir.
"MARMARA ÇEVRESİNDE, BİNGÖL YEDİSU’DA, KIBRIS’A DOĞRU HATAY AÇIKLARINDA BİR DEPREM BEKLİYORUZ"
Marmara çevresinde deprem bekliyoruz, Bingöl Yedisu’da bir deprem bekliyoruz. Kıbrıs’a doğru Hatay açıklarında bir deprem bekliyoruz."