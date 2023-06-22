Uzman isim tarih verdi: Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üstüne çıkacak!
Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezinin değerlendirmelerine ilişkin bilgi vererek Temmuz ayında turizm merkezlerindeki hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağını söyledi.
Haziran ayının geçen yıllara nispeten yağışlı geçmesi ve sıcaklıkların bazı illerde dışında artmaması nedeniyle hava durumu, vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Özellikle yaz aylarında tatil bölgelerine gidecek vatandaşlara müjdeli haber geldi.
TATİLE HANGİ AY ÇIKILMALI?
Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezinin modelini incelediğini ifade ederek, temmuz ayında turizm merkezleri için mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar beklendiğini ifade etti. Ökten, temmuz ayının tatil ayı olduğunu belirtti.
Ökten şu ifadeleri kullandı:
“Temmuz ayı için Dünya'nın en güvenilir modeli olan Avrupa modeli Ecmwf'ye baktım. Ülkemizin deniz turizm merkezleri için mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar bekleniyor. Dolayısıyla tam tatil ayı. İç kesimlerin ise mevsim normallerine göre biraz serin olması bekleniyor...”