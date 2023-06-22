Uzman isim tarih verdi: Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üstüne çıkacak!

Ökten şu ifadeleri kullandı:

“Temmuz ayı için Dünya'nın en güvenilir modeli olan Avrupa modeli Ecmwf'ye baktım. Ülkemizin deniz turizm merkezleri için mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar bekleniyor. Dolayısıyla tam tatil ayı. İç kesimlerin ise mevsim normallerine göre biraz serin olması bekleniyor...”