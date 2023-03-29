Uzman isim o ilçeleri tek tek saydı: Beklenen İstanbul depreminde 30 metre detayı

Türkiye, Şubat'ın ilk haftasında peş peşe gelen depremlerle sarsıldı. Hatay'da, Adıyaman'da, Gaziantep'te, Maraş'ta toplam 50 bin kişi hayatını kaybetti. Depremlerin ardından gözler, İstanbul'a çevrildi. Hem Celal Şengör hem Naci Görür, Marmara depremiyle ilgili uyarılarda bulunmuştu. Bu kez de alüvyon zemin uyarısı geldi.