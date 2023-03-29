Uzman isim o ilçeleri tek tek saydı: Beklenen İstanbul depreminde 30 metre detayı
6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Adıyaman, Hatay, Gaziantep, Malatya gibi illerimizde büyük yıkıma neden olan depremin ardından Marmara'daki panik de sürüyor. Prof. Dr. Süleyman Dalğıç, İstanbul'daki o bölgeleri işaret etti.
Türkiye, Şubat'ın ilk haftasında peş peşe gelen depremlerle sarsıldı. Hatay'da, Adıyaman'da, Gaziantep'te, Maraş'ta toplam 50 bin kişi hayatını kaybetti. Depremlerin ardından gözler, İstanbul'a çevrildi. Hem Celal Şengör hem Naci Görür, Marmara depremiyle ilgili uyarılarda bulunmuştu. Bu kez de alüvyon zemin uyarısı geldi.
Depremlerde yıkılan binaların birçoğunun sıvılaşma özelliği gösteren zemin üzerinde yapıldığının ortaya çıkmasıyla gözler, İstanbul'daki risk düzeyi yüksek zeminlere çevrildi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi, Zemin Mekaniği Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Dalğıç, "Özellikle Atatürk Havalimanı'ndan sonra denize doğru ulaşan kesimlerde alüvyon kalınlığı artıyor. 30 metrenin üzerine çıkıyor. Dolayısıyla burada deprem anında ciddi tehlike var diyebiliriz" dedi.
Son büyük depremlerde en büyük yıkımın sıvılaşma özelliği gösteren zeminlerde meydana gelmesi üzerine gözler, akarsuların sürüklediği kumlu topraklardan oluşan dere yataklarına çevrildi. Olası Marmara depreminden etkilenecek İstanbul'da bulunan çok sayıda dere yatağı ile ilgili ise İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi, Zemin Mekaniği Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Dalğıç'dan dikkat çeken uyarılar geldi.
İSTANBUL'DAKİ İLÇELERİ TEK TEK SAYDI! BAĞCILAR, BAHÇELİEVLER, BAKIRKÖY...
Yüksek konutların yer aldığı; Küçükçekmece, Bağcılar ve Bahçelievler'den geçerek, Bakırköy'den Marmara Denizi'ne dökülen Ayamama Deresi'ni örnek gösteren Dalgıç, yapılaşmanın bulunduğu dere çevresindeki alanlarda deprem riskinin daha yüksek olduğunu söyledi. Ayamama Deresi çevresindeki zeminin alüvyon özelliği taşıdığını belirten Dalğıç, kuzeyde az olan alüvyonun güneye doğru arttığını, Marmara Denizi'ne yaklaştıkça 30 metre alüvyonun olduğunu açıkladı.