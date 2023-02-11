Uydu görüntüleri yıkımın boyutunu gözler önüne serdi
Pazartesi günü Türkiye bir kez daha deprem gerçeğiyle yüzleşti. Kahramanmaraş merkezli depremde binlerce kişi hayatını kaybetti. Depremin neden olduğu yıkım, uydu şirketi Maxar'ın çektiği fotoğraflarla belgelendi.
Kahramanmaraş deprem öncesi görüntü | Türkiye'nin 10 ilinde büyük yıkıma yol açan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen iki depreme ilişkin uydu görüntüleri yayınlandı.
Kahramanmaraş deprem sonrası görüntü | Önemli kriz ve felaketlerin yaşandığı bölgelerden uydu görüntüsü yayınlayan Maxar şirketi, Kahramanmaraş depremine ilişkin fotoğrafları paylaşmaya devam ediyor.
Hatay'ın Antakya ilçesindeki Eğitim ve Araştırma hastanesi.
Hastane ve etrafındaki bazı binaların depremde yıkıldığı görülüyor.