Ustaları uyardı, dizel araç sahipleri dikkat: Büyük bir maliyetle karşılaşabilirsiniz!
Sanayi ustaları, dizel araç sahiplerini uyardı. Ustalar, partikül filtrelerinin bakımını yapmayan dizel araç sahiplerinin büyük bir maliyetle karşılaşabileceklerini belirtti.
Normal sürüş şartlarında 100 bin ile 250 bin kilometrelik kullanım ömrüne sahip dizel partikül filtresi ya da kısa adıyla DPF, otomobilin üretimi sırasında egzoz sistemi içerisine yerleştiriliyor.
Filtre sayesinde dizel yakıtın motor tarafından kullanımı sonrasında ortaya çıkan kurumun ve zararlı gazların doğaya direkt salınımı yüzde 80 oranında engellenmiş oluyor.
Ancak temiz yakıt kullanılmaması ve araçların kısa mesafelerde sık sık kullanılması partikül filtresinin kısa zamanda tıkanmasına neden oluyor.
Partikül filtresinin değişimi hem maliyetli hem de araç içinden bir çok parçanın sökülmesine neden oluyor. Vatandaşlar hem maliyeti düşürmek hem de araçlarından parça sökülmesini istemediği için değişim yerine partikül temizliğini tercih ediyor.