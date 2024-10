Ünlü Sucuk Markasında Büyük Skandal: Ceza Kesildi Her Yerden Apar Topar Kaldırılıyor!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Bolu'da faaliyet gösteren ve "Sağlam Et" markası adıyla üretim yapan Akdaş Et Ürünleri'ne denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimde firmanın büyük bir skandala imza attığı görüldü. Akdaş Et Ürünleri'nin sucuklarında tek tırnaklı hayvan içeriği tespit edildi.

Akdaş Et Ürünleri’nin ürettiği sucuklara yönelik denetimler sırasında yapılan analizlerin sonucu, tüketicileri şok etti. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın denetim ekipleri tarafından incelenen ürünlerde, sucukların içinde tek tırnaklı hayvan etine rastlandı. Bu tür etler, halk sağlığı açısından büyük riskler taşıdığı için yasal olarak satışı yasak.