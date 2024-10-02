Ünlü Sucuk Markasında Büyük Skandal: Ceza Kesildi Her Yerden Apar Topar Kaldırılıyor!
Bolu’da faaliyet gösteren Akdaş Et Ürünleri, bakanlık tarafından yapılan denetimler sonucunda büyük bir skandala imza attı. Firmanın sucuklarında tespit edilen içerik tüketicileri şoke etti.
Kaynak: İHA
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Bolu'da faaliyet gösteren ve "Sağlam Et" markası adıyla üretim yapan Akdaş Et Ürünleri'ne denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimde firmanın büyük bir skandala imza attığı görüldü. Akdaş Et Ürünleri'nin sucuklarında tek tırnaklı hayvan içeriği tespit edildi.
Akdaş Et Ürünleri’nin ürettiği sucuklara yönelik denetimler sırasında yapılan analizlerin sonucu, tüketicileri şok etti. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın denetim ekipleri tarafından incelenen ürünlerde, sucukların içinde tek tırnaklı hayvan etine rastlandı. Bu tür etler, halk sağlığı açısından büyük riskler taşıdığı için yasal olarak satışı yasak.
CEZAİ İŞLEM UYGULANDI
Tarım ve Orman Bakanlığı, yapılan bu tespitin ardından Akdaş Et Ürünleri Gıda Hayvancılık İnşaat Emlak Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne cezai işlem uyguladı. Bu tür ürünler, gıda güvenliğini ihlal ettiği için hem sağlık hem de hukuki açıdan ciddi sonuçlar doğurabiliyor.
BİLİNÇLİ TÜKETİME DİKKAT
Ünlü sucuk markasında yaşanan skandal, gıda ürünleri alırken dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Tüketicilerin ürünleri güvenilir yerlerden alması ve markaların geçmişini araştırarak alışveriş yapması büyük önem taşıyor.
TEK TIRNAKLI HAYVANLAR HANGİLERİ?
Tek tırnaklı hayvanlar, aynı zamanda geviş getirme özelliğine de sahip olmayan at, eşek, zebra, katır, domuz, gergedan ve tapir gibi hayvanların bulunduğu kategoridir. Türkiye'de bu hayvanların eti gıda ürünlerinde kullanılmamakta, bu nedenle yasal olmayan durumlarla karşılaşıldığında ciddi cezai işlemler uygulanmaktadır.