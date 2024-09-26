Ünlü Su Markasında Dışkı Tespit Edildi! Mide Bulandıran Detay

Fransa’da açılan davada, Nestlé ve bir başka su üreticisi firma, kirli suyu yasa dışı yollarla filtreleyerek "doğal kaynak suyu" olarak piyasaya sürdükleri suçlamasıyla karşı karşıya. Foodwatch, bu eylemi "gıda sahtekarlığı" olarak nitelendirirken, halk sağlığının ciddi bir tehdit altında olduğunu belirtti.

Geçmişte benzer bir dava sonucunda, Nestlé suçlamaları kabul etmiş ve 2 milyon euro para cezası ödemişti. Ancak Foodwatch, bu cezayı yetersiz bulmuş ve şirketi sorunu örtbas etmekle suçlamıştı. Foodwatch Almanya Yöneticisi Chris Methmann, Nestlé'nin 2023 yılında 11,8 milyar euro kâr elde ettiğini ve mahkemede ödenen cezayı yalnızca 99 dakikada geri kazandığını ifade etti.