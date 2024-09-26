Ünlü Su Markasında Dışkı Tespit Edildi! Mide Bulandıran Detay
Gıda devi olan Nestlé, içme suyuna yasa dışı müdahalede bulunduğu ve dışkı bakterisi bulunduğu iddiasıyla bir kez daha mahkemelik oldu. Tüketiciyi koruma örgütü Foodwatch, Nestlé’nin insan sağlığını tehlikeye attığı gerekçesiyle yeni bir dava açtı.
Kaynak: Haber Merkezi
Fransa’da açılan davada, Nestlé ve bir başka su üreticisi firma, kirli suyu yasa dışı yollarla filtreleyerek "doğal kaynak suyu" olarak piyasaya sürdükleri suçlamasıyla karşı karşıya. Foodwatch, bu eylemi "gıda sahtekarlığı" olarak nitelendirirken, halk sağlığının ciddi bir tehdit altında olduğunu belirtti.
Geçmişte benzer bir dava sonucunda, Nestlé suçlamaları kabul etmiş ve 2 milyon euro para cezası ödemişti. Ancak Foodwatch, bu cezayı yetersiz bulmuş ve şirketi sorunu örtbas etmekle suçlamıştı. Foodwatch Almanya Yöneticisi Chris Methmann, Nestlé'nin 2023 yılında 11,8 milyar euro kâr elde ettiğini ve mahkemede ödenen cezayı yalnızca 99 dakikada geri kazandığını ifade etti.
DIŞKI BAKTERİSİ BULUNDU
Yeni davada, Nestlé’nin yanı sıra Fransa’da popüler olan Cristaline su markasının üreticisi Sources Alma da suçlanıyor. Foodwatch, bu davada Nestlé'nin diğer su markalarının da incelenmesini talep ediyor. Geçmiş davada yalnızca Vittel, Hépar ve Contrex markalı sular incelenmişti.
Ayrıca, Nestlé’nin Perrier markasında dışkı bakterisi bulunması üzerine 3 milyon şişe suyun imha edilmesi, büyük yankı uyandırmıştı. Foodwatch, Nestlé’nin sadece yasa dışı filtreleme ile değil, aynı zamanda sulara sonradan karbondioksit ekleyerek ve demir sülfat kullanarak arsenik gibi zararlı maddeleri filtrelediğini de iddia ediyor.
Fransa’da kamu kurumlarının yıllardır bu yasa dışı uygulamalardan haberdar olduğu da öne sürülüyor. 2022'de bir araştırma komisyonu, yasa dışı su müdahalelerinin yaygın olduğunu tespit etmiş ancak rapor kamuoyuyla paylaşılmamıştı.