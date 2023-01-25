Ünlü oyuncu kabusu yaşadı: Gece uyandı, silahlı hırsızlarla karşılaştı!
Ünlü manken ve oyuncu Nilüfer Kurt, İstanbul Ataköy'deki evinde hırsız şoku yaşadı. Kızıyla yaşadığı evinde, gece uyandığında eli silahlı hırsızlarla burun buruna gelen Kurt, büyük korku yaşadı.
Ünlü manken ve oyuncu Nilüfer Kurt'un Bakırköy Ataköy'deki evine geçtiğimiz pazar gecesi hırsızlar girdi.
Yaşanan korku dolu olayda, bir ses geldiğini duyan Kurt uyandı ve salondan ışık geldiğini fark etti. Kızının uyandığını sanan Kurt, salona geçtiğinde ise hayatının şokunu yaşadı.
"KORKU FİLMLERİNDEKİ GİBİ..."
Ünlü oyuncu eli silahlı hırsızla karşılaştı. Yaşadığı korkuya rağmen sesini çıkarmayan Nilüfer Kurt, hırsızın mermileri silaha sürdüğünü daha sonra ise laptop, telefon ve çantasını alan 2 hırsızın kaçtığını belirtti.
Yaşadığı olayı Show Ana Haber'e anlatan Kurt, "Pazar günü bir ses geldi baktım ışık geziyor evin içinde. İlk başta kızım sandım. Kafasını gördüm, korku filmlerinde olur gibi döndü 'Sakın sesini çıkarma' dedi.