Ünlü manken Dilara Kurşun vize almak isterken fena dolandırıldı
2016 Miss Turkey güzeli Dilara Kurşun Schengen vizesi almak için anlaştığı işletmeci tarafından dolandırıldığını söyledi. Belgelerini gönderdiği kişiye bir daha ulaşamayan genç manken Dilara Kurşun , "Tüm bilgilerim elinde" deyip şikayetçi oldu.
2016 Miss Turkey güzellerinden model Dilara Kurşun vize almak için anlaştığı işletmeci tarafından dolandırıldığını açıkladı.
Belgelerini gönderdiği kişiye bir daha ulaşamayan genç manken, “Tüm bilgilerim elinde” deyip şikayetçi oldu.
Ünlü manken Dilara Kurşun, geçen yıl kasım ayında Schengen vizesi almak istedi.
Bir arkadaşına bu konuda yardım eden işletmeci Gökmen Ö. ile iletişime geçen Kurşun, vize işlemleri için fotoğraf ile pasaportunu kargo ile gönderdi.