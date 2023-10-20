Ünlü influencer Kıvanç Talu ve Beril Talu'nun milyonluk vurgunu: Herkesi dolandırıp kaçtılar!

Yöntemin bir ponzi sistemi olduğu belirtilirken çiftin 30'dan fazla kişiyi dolandırdığı, hatta bu kişilere kredi çektirdiği, arabalarını sattırdığı da öne sürülüyor. Çiftin kayıplara karıştığı ve kendilerine ulaşılamadığı ifade edilirken çift tarafından dolandırılanların ardından en yakın arkadaşları ve beyaz yakalı kişilerin olduğu da iddia ediliyor. Çiftin sosyal medya hesaplarına da ulaşılamıyor.