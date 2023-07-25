Üniversite sınavına giren 'sahte doktor' Ayşe Özkiraz'la ilgili yeni gelişme

Türkiye'nin 'sahte doktor' olarak tanıdığı Ayşe Özkiraz, üniversite sınavlarına girerek doktor olmak istediğini söylemişti. Ancak Özkiraz, tıp fakültesini kazanmak için yeterli puanı alamadı.

Ayşe Özkiraz
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Üniversite sınavına giren 'sahte doktor' Ayşe Özkiraz'la ilgili yeni gelişme - Resim: 1

Doktorluk hayalini sahte belgelerle hastane koridorlarına taşıyan Ayşe Özkiraz tahliye olduktan sonra üniversite sınavlarına girdi. 

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Üniversite sınavına giren 'sahte doktor' Ayşe Özkiraz'la ilgili yeni gelişme - Resim: 2

Gerçek doktor olmak için ter döken Ayşe Özkiraz, tıp fakültesi için yeterli puanı toplayamadı. 

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Üniversite sınavına giren 'sahte doktor' Ayşe Özkiraz'la ilgili yeni gelişme - Resim: 3

Özkiraz, cezaevinde kaldığı dönemde yönetimden soru bankaları istemiş sınavlara cezaevinde hazırlanmıştı. 

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Üniversite sınavına giren 'sahte doktor' Ayşe Özkiraz'la ilgili yeni gelişme - Resim: 4

Tekirdağ'ın Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini pratisyen hekim olarak tanıtan Ayşe Özkiraz, mahkemede pişman olduğunu gerçek doktor olmak için bir şans istemişti. 

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