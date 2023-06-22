UMED araştırdı: İnsanların nefreti en çok etnik kökene
Uluslararası Medya Enformasyon Derneği'nin (UMED), medyadaki nefret söylemine ilişkin araştırmasında, söylemlerin seçemediğimiz etnik kimliğimiz üzerinden yapıldığı belirlendi.
UMED, Türkiye genelinde rastgele seçilen 605 kişiyle medyada nefret söylemi içeren ifadelerin toplumda yaygınlaşarak ayrımcılığa neden olup olmadığıyla ilgili araştırma yaptı. Araştırmada, farklı ideolojileri benimseyen basın yayın organlarının haberlerindeki nefret söylemi içeren ifadeler incelendi ve katılımcılara bu konuda etkilenip etkilenmedikleri soruldu.
"Medyada nefret söylemi hakkında bilgin var mı?" sorusuna katılımcıların yüzde 87,6'sı, "bilgim var", yüzde 7,4'ü "kararsızım", yüzde 5'i "hayır" yanıtını verdi.
KİMLİK,SİYASET VE DİN
"Televizyonda yapılan haberler arasında en çok hangi alanda nefret söylemi var?" sorusunu katılımcıların yüzde 41'i "kimlik" yanıtını verirken, yüzde 26'sı "siyaset", yüzde 17'si ise "din" konusundaki haberleri gösterdi.
"Nefret söylemleri fikir özgürlüğüyle ilişkili midir?" sorusuna, araştırmaya katılan 347 kişi "kesinlikle katılıyorum", 144 kişi de "katılıyorum" yanıtını verdi.