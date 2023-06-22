UMED araştırdı: İnsanların nefreti en çok etnik kökene

UMED, Türkiye genelinde rastgele seçilen 605 kişiyle medyada nefret söylemi içeren ifadelerin toplumda yaygınlaşarak ayrımcılığa neden olup olmadığıyla ilgili araştırma yaptı. Araştırmada, farklı ideolojileri benimseyen basın yayın organlarının haberlerindeki nefret söylemi içeren ifadeler incelendi ve katılımcılara bu konuda etkilenip etkilenmedikleri soruldu.