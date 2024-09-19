Üç Aylar Ne Zaman Başlayacak? Recep Ayı Nedir?
Türkiye genelinde Mevlid Kandili'nin idrak edilmesiyle, vatandaşlar camilerde namaz kılıp dua etti. Yılın son kandili sonrası, 2025 yılında başlayacak olan üç ayların tarihi merak konusu oldu. Peki, 2025'te üç aylar ne zaman başlıyor? İşte bütün ayrıntılar...
Kaynak: Haber Merkezi
İslam dünyasında mübarek kabul edilen Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan üç aylar, 2025 yılı için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvimle netleşti. Buna göre; üç aylar, 1 Ocak 2025 Çarşamba günü Recep ayı ile başlayacak. Regaip Kandili ise 2 Ocak 2025 Perşembe günü idrak edilecek.
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, üç ayların Müslümanlar için büyük bir manevi değer taşıdığını belirtti. Recep ve Şaban aylarının, Ramazan ayına hazırlık niteliğinde olduğunu vurgulayan Bozkurt, bu mübarek dönem içinde birçok önemli gün ve gecenin yer aldığını hatırlattı.
Bozkurt, üç ayların ve bu döneme denk gelen gecelerin, Müslümanlar için manevi anlamda bir arınma ve tövbe fırsatı sunduğunu ifade etti. "Bu özel zaman dilimlerini af ve mağfiretimize vesile kılmalı, hata ve kusurlarımızdan arınmalıyız. Eksiklerimizi telafi etmeye çalışmalıyız" dedi.
Ayrıca, Recep ve Şaban aylarının, kaza oruçlarının tutulması için de uygun bir dönem olduğunu belirten Bozkurt, bu aylarda Kur'an-ı Kerim'in meal ve tefsirini okumaya teşvik etti. Bozkurt, Ramazan ayında oruç tutmanın, teravih kılmanın ve hayır yapmanın İslam toplumlarında önemli ibadetlerden olduğunu hatırlatarak, Kadir Gecesi'nin de bu mübarek ayda idrak edileceğini sözlerine ekledi.