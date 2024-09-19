Üç Aylar Ne Zaman Başlayacak? Recep Ayı Nedir?

İslam dünyasında mübarek kabul edilen Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan üç aylar, 2025 yılı için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvimle netleşti. Buna göre; üç aylar, 1 Ocak 2025 Çarşamba günü Recep ayı ile başlayacak. Regaip Kandili ise 2 Ocak 2025 Perşembe günü idrak edilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, üç ayların Müslümanlar için büyük bir manevi değer taşıdığını belirtti. Recep ve Şaban aylarının, Ramazan ayına hazırlık niteliğinde olduğunu vurgulayan Bozkurt, bu mübarek dönem içinde birçok önemli gün ve gecenin yer aldığını hatırlattı.