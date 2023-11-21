Tutuklanan Nihal Candan'ın 4 ay önce gizlice evlendiği ortaya çıktı: işte sır gibi sakladığı kocası

4 AY ÖNCE EVLENDİ

Show Haber'de yer alan bilgiye göre, Nihal Candan 4 ay önce evlendi ama evliliğine dair tek bir paylaşım yapmadı. 28 Temmuz'da iş insanı Mehmet Faruk Çiçek ile evlenen Nihal Candan'ın nikah görüntüleri de ortaya çıktı. Çiftin nikah şahidi ise Candan kardeşlerin anne ve babası oldu.