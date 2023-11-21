Tutuklanan Nihal Candan'ın 4 ay önce gizlice evlendiği ortaya çıktı: işte sır gibi sakladığı kocası
Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından kardeşi Bahar Candan ile birlikte gözaltına alınıp tutuklanan Nihal Candan'ın 4 ay önce gizlice iş insanı Mehmet Faruk Çiçek'le evlendiği ortaya çıktı
Sosyal medya fenomeni olarak tanınan ancak geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen operasyonla tüm Türkiye'ye adını duyuran Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.
Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, suç örgütüne üye olma, kurma suçundan gözaltına alınan Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından geçtiğimiz hafta tutuklanmıştı.
HAKKINDAKİ GERÇEK GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ
Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklanmasının hemen ardından Bahar ve Nihal Candan kardeşler de suç örgütüne üye olma, kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından tutuklanınca Türkiye'nin gündemine oturmuştu.
İki kardeş tutuklandığını duyunca ağlayarak sinir krizi geçirmişti. Kardeşlerden Nihal Candan'la ilgili ortaya çıkan gerçek ise magazin gündemine bomba gibi düştü.
4 AY ÖNCE EVLENDİ
Show Haber'de yer alan bilgiye göre, Nihal Candan 4 ay önce evlendi ama evliliğine dair tek bir paylaşım yapmadı. 28 Temmuz'da iş insanı Mehmet Faruk Çiçek ile evlenen Nihal Candan'ın nikah görüntüleri de ortaya çıktı. Çiftin nikah şahidi ise Candan kardeşlerin anne ve babası oldu.
EŞİNİ YALNIZ BIRAKTI
Mehmet Faruk Çiçek de gözaltı sürecinde evdeydi ve işlemlerden sonra serbest bırakıldı. Çiçek karısını bu süreçte yalnız bıraktı ve hiçbir anda yanında bulunmadı ve sessizliğe gömüldü.
MEHMET FARUK ÇİÇEK KİMDİR?
Faruk Çiçek, 1 Şubat 1986 tarihinde Şırnak'ın Cizre ilçesinde dünyaya gelmiştir. Ancak, büyüme sürecini Mersin'de geçirmiştir. Eğitim hayatına Mersin Toros Koleji ve Toros Üniversitesi'nde devam eden Çiçek, daha sonra ticaret hayatına atılmıştır.
2014 yılında Seyid Lojistik adını verdiği uluslararası nakliyat firmasını kurmuş ve aynı yıl içinde Daim Tobacco adlı nargile tütün fabrikasını hayata geçirmiştir. İstanbul ve Mersin'de birer ofisi bulunan Çiçek'in İstanbul garajında 50 adet TIR bulunmaktadır.