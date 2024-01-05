Türkiye'yi bekleyen tarihi olay: Meteoroloji uzmanından '-21 derecelere hazır olun' uyarısı!

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından ülke genelinde etkili olması beklenen soğuk hava dalgası için tarih verdi. Ökten, Türkiye’ye girecek Sibirya soğukları ile -21 derecelerin görüleceğini ve Antalya ile Adana’ya bile kar yağacağını söyledi.

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Türkiye'yi bekleyen tarihi olay: Meteoroloji uzmanından '-21 derecelere hazır olun' uyarısı! - Resim: 1

Türkiye’nin önümüzdeki hafta soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği uyarısı yapıldı. İstanbul Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan açıklamada 8 Ocak Pazartesi’den itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının kent genelinde etkili olacağı kaydedildi.

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Türkiye'yi bekleyen tarihi olay: Meteoroloji uzmanından '-21 derecelere hazır olun' uyarısı! - Resim: 2

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten’den ise tüm Türkiye’yi uyardı. Ökten sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ankara’da -21 derecelere hazırlıklı olunması gerektiğini belirterek “Cumhuriyet tarihinin en soğuk ve en karlı günleri yolda olabilir” dedi.

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Türkiye'yi bekleyen tarihi olay: Meteoroloji uzmanından '-21 derecelere hazır olun' uyarısı! - Resim: 3

İşte Kerem Ökten’in açıklaması:

Bu neslin görmediği hiçbir şey kalmadı demiştik. Meğerse varmış. Cumhuriyet tarihinin en soğuk ve en karlı günleri yolda olabilir. Antalya ve Adana'da bile kar örtüsü ve Ankara'da bile gece -21 dereceler mümkün...

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Türkiye'yi bekleyen tarihi olay: Meteoroloji uzmanından '-21 derecelere hazır olun' uyarısı! - Resim: 4

Soğuk hava dalgası Sibirya’dan geliyor

Lodosun getirdiği ılık havanın 8 Ocak Pazartesi’ye kadar sürmesi, akşam saatlerinden itibaren ise İstanbul’un Sibirya bölgesinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girmesi bekleniyor. Sibirya kökenli sistemle birlikte hava sıcaklıklarının 5 ila 8 derece azalması, yağmur ile başlayan yağışların 9 ve 10 Ocak’ta kara dönüşmesi öngörülüyor.

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Türkiye'yi bekleyen tarihi olay: Meteoroloji uzmanından '-21 derecelere hazır olun' uyarısı! - Resim: 5

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumu tahminini paylaştı. Meltem Bozbeyoğlu'na konuşan Şen, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

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Türkiye'yi bekleyen tarihi olay: Meteoroloji uzmanından '-21 derecelere hazır olun' uyarısı! - Resim: 6

Orta Avrupa'dan gelen soğuk hava dalgası var. Türkiye'de kar yağışlarını artıracak. Perşembe gününü görüyoruz, çoğu yerde kar var. İstanbul'da Kuzey'den akışlar gelmeye başlıyor salı günü. Anadolu yakasında kar yağışı başlayacak.

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Türkiye'yi bekleyen tarihi olay: Meteoroloji uzmanından '-21 derecelere hazır olun' uyarısı! - Resim: 7

İlerleyen günlerde de Marmara'da kar yağışı var. İstanbul'da çok yoğun görünmüyor. Bunun nedeni de ısı ada etkisi. İstanbul'daki kar yağışı bu nedenle az olabilir. Bunun dışında Türkiye genelinde yoğun olabilir. Karadeniz'de etki meydana gelirse Marmara'daki kar yağışı daha kuvvetli olabilir. İstanbul'da 2 derece olacak sıcaklık.

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Türkiye'yi bekleyen tarihi olay: Meteoroloji uzmanından '-21 derecelere hazır olun' uyarısı! - Resim: 8

Bu da gelen soğuk havayı gösteriyor. Türkiye genelinde sıcaklık değeri eksi 10 derece ile 0 ve 10 derece arasında. Sivas -8, İstanbul 3, Afyon eksi 4 derece değerlerinde olacak. Gece saatlerinde buzlanma ön plana çıkıyor. Köprü ve viyadükler daha önce buzlanır. Sürücüler dikkat etsin.

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Türkiye'yi bekleyen tarihi olay: Meteoroloji uzmanından '-21 derecelere hazır olun' uyarısı! - Resim: 9

Kar kalınlıkları 1 metreye çıkacak

Yurtta kar kalınlığı 1 metreye kadar çıkıyor. Salı günü Türkiye genelinde 10 derece birden düşecek. Salı günü beyaz örtü ile uyanabiliriz. Perşembe günü bütün Anadolu'da kar var neredeyse. 13'ünde ise İstanbul bir daha kar yağışı alabilir. Karlı bir sisteme giriyoruz.

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Türkiye'yi bekleyen tarihi olay: Meteoroloji uzmanından '-21 derecelere hazır olun' uyarısı! - Resim: 10
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