Türkiye'yi bekleyen tarihi olay: Meteoroloji uzmanından '-21 derecelere hazır olun' uyarısı!
Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından ülke genelinde etkili olması beklenen soğuk hava dalgası için tarih verdi. Ökten, Türkiye’ye girecek Sibirya soğukları ile -21 derecelerin görüleceğini ve Antalya ile Adana’ya bile kar yağacağını söyledi.
Türkiye’nin önümüzdeki hafta soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği uyarısı yapıldı. İstanbul Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan açıklamada 8 Ocak Pazartesi’den itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının kent genelinde etkili olacağı kaydedildi.
Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten’den ise tüm Türkiye’yi uyardı. Ökten sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ankara’da -21 derecelere hazırlıklı olunması gerektiğini belirterek “Cumhuriyet tarihinin en soğuk ve en karlı günleri yolda olabilir” dedi.
İşte Kerem Ökten’in açıklaması:
Bu neslin görmediği hiçbir şey kalmadı demiştik. Meğerse varmış. Cumhuriyet tarihinin en soğuk ve en karlı günleri yolda olabilir. Antalya ve Adana'da bile kar örtüsü ve Ankara'da bile gece -21 dereceler mümkün...
Soğuk hava dalgası Sibirya’dan geliyor
Lodosun getirdiği ılık havanın 8 Ocak Pazartesi’ye kadar sürmesi, akşam saatlerinden itibaren ise İstanbul’un Sibirya bölgesinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girmesi bekleniyor. Sibirya kökenli sistemle birlikte hava sıcaklıklarının 5 ila 8 derece azalması, yağmur ile başlayan yağışların 9 ve 10 Ocak’ta kara dönüşmesi öngörülüyor.
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumu tahminini paylaştı. Meltem Bozbeyoğlu'na konuşan Şen, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Orta Avrupa'dan gelen soğuk hava dalgası var. Türkiye'de kar yağışlarını artıracak. Perşembe gününü görüyoruz, çoğu yerde kar var. İstanbul'da Kuzey'den akışlar gelmeye başlıyor salı günü. Anadolu yakasında kar yağışı başlayacak.
İlerleyen günlerde de Marmara'da kar yağışı var. İstanbul'da çok yoğun görünmüyor. Bunun nedeni de ısı ada etkisi. İstanbul'daki kar yağışı bu nedenle az olabilir. Bunun dışında Türkiye genelinde yoğun olabilir. Karadeniz'de etki meydana gelirse Marmara'daki kar yağışı daha kuvvetli olabilir. İstanbul'da 2 derece olacak sıcaklık.
Bu da gelen soğuk havayı gösteriyor. Türkiye genelinde sıcaklık değeri eksi 10 derece ile 0 ve 10 derece arasında. Sivas -8, İstanbul 3, Afyon eksi 4 derece değerlerinde olacak. Gece saatlerinde buzlanma ön plana çıkıyor. Köprü ve viyadükler daha önce buzlanır. Sürücüler dikkat etsin.
Kar kalınlıkları 1 metreye çıkacak
Yurtta kar kalınlığı 1 metreye kadar çıkıyor. Salı günü Türkiye genelinde 10 derece birden düşecek. Salı günü beyaz örtü ile uyanabiliriz. Perşembe günü bütün Anadolu'da kar var neredeyse. 13'ünde ise İstanbul bir daha kar yağışı alabilir. Karlı bir sisteme giriyoruz.