Türkiye'yi bekleyen tarihi olay: Meteoroloji uzmanından '-21 derecelere hazır olun' uyarısı!

İşte Kerem Ökten’in açıklaması:

Bu neslin görmediği hiçbir şey kalmadı demiştik. Meğerse varmış. Cumhuriyet tarihinin en soğuk ve en karlı günleri yolda olabilir. Antalya ve Adana'da bile kar örtüsü ve Ankara'da bile gece -21 dereceler mümkün...